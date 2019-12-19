Работа - не волк: сколько выходных будет у бюджетников в начале 2020 года

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Правительство Молдовы решило предоставить бюджетникам Молдовы мини-каникулы на пять дней, с 4 по 8 января включительно.
Такое решение кабинет министров принял в связи с тем, что большинство граждан республики празднуют Рождество Христово именно 7 и 8 января, а дни перед праздником решено было дать, чтобы хозяйки успели подготовиться к ним или просто отдохнуть.© Sputnik / Moldova
За понедельник, 6 января, когда православные христиане отмечают Сочельник, бюджетники отработают 11 января, в субботу.
И 25 декабря также объявлен выходным днем. Это связано с тем, что некоторые православные христиане в нашей стране отмечают Светлый праздник Рождества Христова по новому стилю.
Согласно решению правительства, в 2020 году в республике будет еще один выходной день - 28 августа. Бюджетникам решили предоставить его в дополнение ко дню независимости Молдовы, который отмечается 27 августа. Отрабатывать дополнительный выходной бюджетники будут заранее - в субботу, 22 августа.
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