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Календарь, архивное фото.

Работа - не волк: сколько выходных будет у бюджетников в начале 2020 года

© CC0 / Pixabay / tigerlily713
Общество
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Sputnik Молдова
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Сотрудники бюджетных предприятий и организаций в республике с приходом Нового года смогут расслабиться сразу на пять дней, мини-каникулы приурочили к празднованию Рождества Христова, которое в республике большинство жителей отмечает 7 и 8 января.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Правительство Молдовы решило предоставить бюджетникам Молдовы мини-каникулы на пять дней, с 4 по 8 января включительно.

Такое решение кабинет министров принял в связи с тем, что большинство граждан республики празднуют Рождество Христово именно 7 и 8 января, а дни перед праздником решено было дать, чтобы хозяйки успели подготовиться к ним или просто отдохнуть. 
Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

За понедельник, 6 января, когда православные христиане отмечают Сочельник, бюджетники отработают 11 января, в субботу. 

И 25 декабря также объявлен выходным днем. Это связано с тем, что некоторые православные христиане в нашей стране отмечают Светлый праздник Рождества Христова по новому стилю. 

Согласно решению правительства, в 2020 году в республике будет еще один выходной день - 28 августа. Бюджетникам решили предоставить его в дополнение ко дню независимости Молдовы, который отмечается 27 августа. Отрабатывать дополнительный выходной бюджетники будут заранее - в субботу, 22 августа.

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Теги:
Молдова, бюджетники, выходные


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