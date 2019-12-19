Работа - не волк: сколько выходных будет у бюджетников в начале 2020 года

Сотрудники бюджетных предприятий и организаций в республике с приходом Нового года смогут расслабиться сразу на пять дней, мини-каникулы приурочили к празднованию Рождества Христова, которое в республике большинство жителей отмечает 7 и 8 января.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Правительство Молдовы решило предоставить бюджетникам Молдовы мини-каникулы на пять дней, с 4 по 8 января включительно.

Такое решение кабинет министров принял в связи с тем, что большинство граждан республики празднуют Рождество Христово именно 7 и 8 января, а дни перед праздником решено было дать, чтобы хозяйки успели подготовиться к ним или просто отдохнуть. © Sputnik / Moldova Православный календарь на 2020 год

За понедельник, 6 января, когда православные христиане отмечают Сочельник, бюджетники отработают 11 января, в субботу.

И 25 декабря также объявлен выходным днем. Это связано с тем, что некоторые православные христиане в нашей стране отмечают Светлый праздник Рождества Христова по новому стилю.

Согласно решению правительства, в 2020 году в республике будет еще один выходной день - 28 августа. Бюджетникам решили предоставить его в дополнение ко дню независимости Молдовы, который отмечается 27 августа. Отрабатывать дополнительный выходной бюджетники будут заранее - в субботу, 22 августа.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK