В воскресенье в Чадыр-Лунге будет азартный день - что послужило поводом

Воскресенье в Чадыр-Лунге будет поистине весело - на площади города откроют главную новогоднюю ель, гостей праздника ждут сюрпризы.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Совмещать азарт с весельем - двойное удовольствие. На открытии новогодней елки в муниципии Чадыр-Лунга в воскресенье, 22 декабря, будет проведена беспроигрышная лотерея и концерт.

Главный приз лотереи – телевизор. Кроме того, для всех желающих окунуться в новогоднюю атмосферу будет организована ярмарка, праздничный концерт и салют.

Церемония открытие елки состоится на центральной площади Чадыр-Лунги, сообщает новостной портал gagauzinfo.md. Организаторы праздника – примэрия и местный совет муниципия.

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