10:03 19 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.25
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Елочная игрушка.

В воскресенье в Чадыр-Лунге будет азартный день - что послужило поводом

© CC0 / Pixabay / Peggychoucair
Общество
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2385/04/23850471.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191219/28587408/v-voskresene-v-chadyr-lunge-budet-azartnyy-den-chto-posluzhilo-povodom.html

Воскресенье в Чадыр-Лунге будет поистине весело - на площади города откроют главную новогоднюю ель, гостей праздника ждут сюрпризы.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Совмещать азарт с весельем - двойное удовольствие. На открытии новогодней елки в муниципии Чадыр-Лунга в воскресенье, 22 декабря, будет проведена беспроигрышная лотерея и концерт.

Главный приз лотереи – телевизор. Кроме того, для всех желающих окунуться в новогоднюю атмосферу будет организована ярмарка, праздничный концерт и салют.

Церемония открытие елки состоится на центральной площади Чадыр-Лунги, сообщает новостной портал gagauzinfo.md. Организаторы праздника – примэрия и местный совет муниципия.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В Чадыр-Лунге внедрили антикризисную систему обучения механизаторов
Уроженец Чадыр-Лунги сядет в тюрьму за гнусное преступление
В Чадыр-Лунге воруют игрушки с городской елки — примар возмущен
"Елки зеленые" - власти Чадыр-Лунги обратились к горожанам с необычной просьбой
Теги:
лотерея, розыгрыш, Чадыр-Лунга, Гагаузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Награждение лучших спортсменов и тренеров Молдовы 2019 года
"Гала молдавского спорта": как награждали лучших спортсменов и тренеров - фото
НАТО готовится к масштабному конфликту. Быть ли войне?
Страны НАТО наращивают расходы на оборону, готовясь к масштабному конфликту
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться