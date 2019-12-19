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Приднестровские рубли.

Если не знать этого, в Приднестровье можно получить крупный штраф

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Курильщикам на территории левобережья Днестра грозят крупные штрафы в случае, если они будут баловаться дымом в непосредственной близости от детей и игровых площадок.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Любителям покурить скоро придется чувствовать себя не так вольготно на территории приднестровского региона Молдовы. Как сообщают местные СМИ, на территории Левобережья разработан законопроект, согласно которому курение вблизи детских площадок будет наказываться штрафами. 

В документе указано, что минимальное расстояние от детских площадок, на которое может подойти курильщик, составляет 50 метров. Курение на детской площадке обойдётся нарушителю около одной тысячи леев ( 900 местных рублей) .
Электронные сигареты, архивное фото
© Sputnik / Евгений Одиноков
За курение IQOS в общественных местах в Молдове будут штрафовать

Аналогичные штрафы предусмотрены и для тех, кто курит на остановках общественного транспорта и в местах массового скопления людей. В случае, если с сигаретой в общественном месте заметили несовершеннолетнего, ему грозит штраф в 270 приднестровских рублей, его оплачивают родители юного курильщика.

Под общественным местом подразумевается территория и помещения образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры, спорта, общественный транспорт,детские площадки, на рабочие места, а также кафе и рестораны.

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Теги:
наказание, дети, общественные места, курение, штраф, Приднестровье


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