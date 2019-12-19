Конфискация авто и другие меры, которые могут ждать водителей-нарушителей

В Молдове предлагают ряд жестких мер, чтобы положить конец беспорядку на дорогах страны. О том, как сотрудники правоохранительных органов намерены повышать дисциплину среди водителей, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию не отказывается от предложения конфисковывать автомобили, если водители управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, или если превышен скоростной режим. По словам начальника юридической службы инспектората по патрулированию Вячеслава Сырбу, эта мера включена в проект, который уже направлен на рассмотрение в правительство.

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"В проекте есть и, в том числе, конфискация транспортного средства в случае совершения нарушения как превышение скоростного режима или вождение в состоянии опьянения. Кроме того, предусмотрена и конфискация по уголовной статье за нарушения ПДД, повлекшие к травмам средней и серьезной степени тяжести", - заявил Сырбу в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, практика конфискации автомобиля у водителя, попавшегося пьяным за рулем, наблюдается и в других странах.

"Коллеги из Швеции и других стран подтвердили, что у них есть такое наказание – если водитель позволяет себе нарушить законодательные нормы, то могут конфисковать, в том числе, его машину. Попробуем и мы через проект. Посмотрим, поддержат ли конфискацию автомобиля. Возможно, при обсуждении будут конкретизированы какие-то аспекты, потому что мы направили этот проект на уровне концепции", - сказал Сырбу.

Что послужило этим жестким мерам

Впервые предложение лишать машины провинившегося за пьянство за рулем водителя было озвучено на заседании национального комитета по безопасности дорожного движения. Произошло это еще при правительстве Майи Санду после серьезного ДТП, которое произошло 30 сентября в столице. На перекрестке улиц Алба-Юлия и Онисифор Гибу около двух часов дня - автомобиль Porsche врезался в троллейбус. По данным полиции, машина передвигалась со скоростью 130 километров в час, а дама за его рулем проигнорировала красный сигнал светофора. В результате столкновения троллейбус вылетел на тротуар, а легковой автомобиль превратился в груду металла.

Погиб пассажир Porsche. Несколько десятков пассажиров троллейбуса пострадали. Спустя несколько дней скончалась и 33-летняя женщина-водитель Porsche. Результаты экспертизы показали, что на момент совершения аварии она была пьяна. Наличие спиртного в крови водителя Porsche составило 1,87 промилле. Это данные, полученные из центра судмедэкспертизы.

К слову, по итогам того же заседания, Национальный инспекторат по патрулированию разработал законодательную инициативу, в которую входят меры по повышению дисциплины среди водителей. В частности, полиция предложила лишать водительских прав на срок от 30 дней до полугода тех, кто превышает скоростной режим.

Тревожная ситуация

Несмотря на все изменения в местное законодательство в части предотвращения дорожно-транспортных происшествий в Молдове, статистика была и остается тревожной. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Приоритеты нового национального плана по обеспечению безопасности дорожного движения накануне обсудили в рамках круглого стола, организованного Минздравом совместно с экспертами ВОЗ и другими структурами.

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"Данные тревожные. В первую очередь, потому что мы теряем человеческие жизни. На днях в результате ДТП погибла девятилетняя девочка. И, конечно, наряду с тем, что обрываются человеческие жизни, обрываются ценные жизни детей, эти трагические ДТП оказывают влияние и на их семьи, и на общество в целом", - сказала Думбрэвяну.

По ее словам, хотя нормативную базу корректировали и принимались меры в контексте предотвращения дорожно-транспортных происшествий, статистика, к сожалению, была и остается тревожной.

"Потому что, хоть и принимаются комплексные меры, есть ДТП по причине превышения скорости, невнимательности водителей, управления автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - обратила внимание министр.

Она также остановилась на статистике жертв и пострадавших в авариях, когда не используются ремни безопасности и детские автокресла. Отдельно министр остановилась и на нерегламентированном пересечении проезжей части пешеходами.

"Всегда обращаем внимание всех участников дорожного движения - есть элементарные правила, которые необходимо соблюдать. Но, к сожалению, за девять месяцев этого года в Молдове зарегистрировано 1862 ДТП, в которых погибли 185 человек и свыше двух тысяч человек пострадали", - заявила Думбрэвяну.

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Как снизить показатель смертности в ДТП

В 2010 году Молдова присоединилась к Декаде действий в области безопасности дорожного движения на период 2011-2020 годов. Республика обязана предпринять серию мер по повышению безопасности трафика.

"Присоединившись к этой инициативе, все страны мира поставили перед собой конкретные цели, одна из которых - снижение общей смертности от дорожно-транспортных происшествий", - сказал представитель ВОЗ в Молдове Игорь Поканевич.

По его словам, одна из целей предполагает снижение на 50% к 2030 году число жертв дорожно-транспортных происшествий.

"Решение этой проблемы требует многосекторальных действий, которые включают создание устойчивой транспортной системы, безопасность дорожного движения, инвестиции в общественный транспорт, включая его адаптацию для родителей с детьми и лиц с ограниченными возможностями, регулирование ограничений скоростного режима на различных участках дороги, пересмотр правил допустимого потребления алкоголя за рулем", - сказал Поканевич.

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Он также отметил, что ВОЗ будет продолжать оказывать техническую поддержку в достижении цели по снижению числа жертв ДТП.

Основные причины ДТП в Молдове

Представитель Национального инспектората патрулирования Валентин Борчак отметил, что с 2016 года число аварий на дорогах страны увеличилось на 1,1%, а вот показатель смертности в ДТП снизился на 18,6%.

Основная причина аварий в Молдове – превышение скоростного режима.

"В этом году зарегистрировано 523 подобных ДТП, которые привели к гибели 77 человек. Еще 668 пострадали. Также наблюдается рост случаев нерегламентированного пересечения проезжей части пешеходами (+25%). Не в последнюю очередь среди причин – вождение в состоянии алкогольного опьянения или сон за рулем (+10%)", - сказал Борчак.

По его словам, на последние две причины приходится и рост смертности. К примеру, в результате незаконного перехода дороги в этом году погиб 21 человек (в 2018-м - 8 граждан). Жертвами пьянства за рулем с начала 2019-го стали 32 человека, что на 68% больше, чем в предыдущем году.

В полиции настоятельно напоминают: чтобы сократить число ДТП, водители прежде всего обязаны принять следующие меры предосторожности:

не садиться за руль после употребления спиртного;

следовать дорожным знакам и разметке;

соблюдать скоростной режим;

пристегивать ремень безопасности.

"В сравнении с ситуацией десятилетней давности сейчас в Молдове дела обстоят лучше. По крайней мере, это показывает статистика. Это с одной стороны, но с другой – уровень смертности в республике на миллион жителей в 2018 году был вдвое больше, чем в среднем смертность в Европе", - сказала исполнительный секретарь национального комитета по дорожной безопасности МВД Молдовы Нелли Лиленко.

По ее словам, проблема безопасности дорожного движение – один из приоритетов, который ставят перед собой власти. "За последние два месяца состоялось два заседания национального комитета по дорожной безопасности под руководством премьера. Все компетентные структуры получили задание", - сказала она, добавив, что задачи стоят не только перед правоохранительными органами, но и перед всем сообществом.

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