В Молдове запускают прямое авиасообщение Кишинев – Берлин

Скоро из Молдовы станет легче добираться в главный город Германии - со следующего года появится прямой авиарейс из молдавской столицы в немецкую.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Начиная с 31 марта 2020 компания Air Moldova запускает прямые рейсы по маршруту Кишинев-Берлин.

Вылеты будут два раза в неделю, по вторникам и субботам. А в период с 18 июня по 22 сентября 2020 года запустят рейс и по четвергам.

Регулярные рейсы в Берлин будут осуществляться на воздушных судах типа Embraer E190 и Airbus A319.

Самолеты будут приземляться в Германии в аэропорту Шенефельд. Он находится в юго-восточной части Берлина в 22 километрах от центра города и является удобным транзитным узлом.

Молдова вошла в топ стран, где реже всего отменяют авиарейсы>>>

Открытие данного рейса предоставляет пассажирам прекрасную возможность посетить не только столицу, но и другие города Германии, такие как Дрезден, Франкфурт-на-Одере, Магдебург, Галле, Лейпциг, Гамбург, Потсдам и Ганновер.

Авиабилеты можно приобрести онлайн на сайте или в офисах компании.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK