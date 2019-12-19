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Самолет

В Молдове запускают прямое авиасообщение Кишинев – Берлин

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191219/28592577/v-moldove-zapuskayut-pryamoy-aviareys-kishinev-berlin.html

Скоро из Молдовы станет легче добираться в главный город Германии - со следующего года появится прямой авиарейс из молдавской столицы в немецкую.   

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Начиная с 31 марта 2020 компания Air Moldova запускает прямые рейсы по маршруту Кишинев-Берлин.

Праздничное убранство международного аэропорта Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Вылеты будут два раза в неделю, по вторникам и субботам. А в период с 18 июня по 22 сентября 2020 года запустят рейс и по четвергам.

Регулярные рейсы в Берлин будут осуществляться на воздушных судах типа Embraer E190 и Airbus A319.

Самолеты будут приземляться в Германии в аэропорту Шенефельд. Он находится в юго-восточной части Берлина в 22 километрах от центра города и является удобным транзитным узлом.

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Открытие данного рейса предоставляет пассажирам прекрасную возможность посетить не только столицу, но и другие города Германии, такие как Дрезден, Франкфурт-на-Одере, Магдебург, Галле, Лейпциг, Гамбург, Потсдам и Ганновер.

Авиабилеты можно приобрести онлайн на сайте или в офисах компании.

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Теги:
Берлин, Кишинев, аэропорт, Air Moldova, авиарейс


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