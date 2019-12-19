CNAS: в 2019 году выплатили все, что были должны

Национальная касса социального страхования отчиталась о выплате социальных пособий в Молдове в уходящем году.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Общая сумма, выделенная на финансирование пенсий, компенсаций, пособий и других видов социальной поддержки в 2019 году составила около 20,9 миллиарда леев.

Об этом говорится с сообщении Национальной кассы социального страхования (CNAS).

По заявлению CNAS, 19 декабря было произведено последнее в 2019 году перечисление сумм, необходимых для полной выплаты социальных пособий, которые должны получить бенефициары в этом году.

Национальная касса социального страхования подчеркивает, что выплата пособий произведена в полном объеме и в соответствии с установленным графиком.

В Молдове социальная поддержка осуществляется через 40 территориальных подразделений CNAS, которые обслуживают около 1,2 миллиона получателей.

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