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Пенсионер

CNAS: в 2019 году выплатили все, что были должны

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191219/28593761/cnas-v-2019-godu-vyplatili-vse-chto-byli-dolzhny.html

Национальная касса социального страхования отчиталась о выплате социальных пособий в Молдове в уходящем году.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Общая сумма, выделенная на финансирование пенсий, компенсаций, пособий и других видов социальной поддержки в 2019 году составила около 20,9 миллиарда леев.

Об этом говорится с сообщении Национальной кассы социального страхования (CNAS).

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По заявлению CNAS, 19 декабря было произведено последнее в 2019 году перечисление сумм, необходимых для полной выплаты социальных пособий, которые должны получить бенефициары в этом году.

Национальная касса социального страхования подчеркивает, что выплата пособий произведена в полном объеме и в соответствии с установленным графиком. 

В Молдове социальная поддержка осуществляется через 40 территориальных подразделений CNAS, которые обслуживают около 1,2 миллиона получателей.

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Теги:
Национальная касса социального страхования


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