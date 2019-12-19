В холле парламента - праздничная ярмарка: Гречаная уже поздравила детей

По всей стране уже открыты праздничные ярмарки. Одна из них открылась в парламенте Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В холле молдавского парламента открылась рождественская ярмарка. На этом праздничном мероприятии уже побывали дети из нескольких общественных центров Кишинева.

Об этом сообщила председатель парламента РМ Зинаида Гречаная на своей странице в Facebook.

По ее словам, на ярмарке представлены рукодельные предметы декоративного искусства и поздравительные открытки.

"С большим удовольствием посмотрела концерт маленьких артистов из кишиневского Центра "Convorbitorul", которые представили посетителям рождественской ярмарки художественную программу", - написала Гречаная на своей странице.

Она отметила, что поздравила маленьких участников ярмарки с праздником Святого Николая, подарила детям подарки и пожелала им здоровья и радости в наступающем году.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK