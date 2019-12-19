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Зинаида Гречаный посетила организованную в холле Парламента Рождественскую ярмарку

В холле парламента - праздничная ярмарка: Гречаная уже поздравила детей

© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191219/28594171/v-kholle-parlamenta-prazdnichnaya-yarmarka-grechanaya-uzhe-pozdravila-detey.html

По всей стране уже открыты праздничные ярмарки. Одна из них открылась в парламенте Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В холле молдавского парламента открылась рождественская ярмарка. На этом праздничном мероприятии уже побывали дети из нескольких общественных центров Кишинева. 

Об этом сообщила председатель парламента РМ Зинаида Гречаная на своей странице в Facebook. 

По ее словам, на ярмарке представлены рукодельные предметы декоративного искусства и поздравительные открытки.

"С большим удовольствием посмотрела концерт маленьких артистов из кишиневского Центра "Convorbitorul", которые представили посетителям рождественской ярмарки художественную программу", - написала Гречаная на своей странице. 

Она отметила, что поздравила маленьких участников ярмарки с праздником Святого Николая, подарила детям подарки и пожелала им здоровья и радости в наступающем году.

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Теги:
ярмарка, парламент, Зинаида Гречаная


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