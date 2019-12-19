В Молдове не стало человека-легенды - ушла из жизни Лидия Бельская

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Печальное известие пришло в четверг: не стало Лидии Алексеевны Бельской, ветерана Великой Отечественной войны, вдовы Героя Советского Союза Алексея Бельского и хранительницы памяти о нем.

Во время боёв за освобождение Кишинёва в ходе Ясско-Кишиневской операции батальон Алексея Бельского 23 августа 1944 года первым прорвался к центру города. Утром 24 августа город был освобожден полностью, а полк, в котором служил Бельский, стал называться Кишинёвским. За этот бой командующий 5-й ударной армии генерал-полковник Берзарин наградил гвардии капитана Алексея Бельского орденом Отечественной войны 1-й степени.

Лидия Бельская была военным врачом, хирургом. Она провела сотни бессонных ночей у операционного стола, под грохот канонад и взрывы Лидия Алексеевна помогала раненым, в довольно молодом возрасте видя окровавленные бинты, страдания советских бойцов, которых привозили в полевой госпиталь, ампутации, сложные операции.

Лидии Алексеевне было всего 20 лет, когда началась Великая Отечественная война. Она хлебнула военного лиха через край. Однако судьба оказалась благосклонной к ней - благодарностью за военные лишения и преодоления стала настоящая, искренняя любовь, она встретилась в поверженном Берлине с Героем СССР, освободителем Кишинева Алексеем Ильичем Бельским.

После войны семья приехала жить в молдавскую столицу, а далее последовали созидательные трудовые будни. Долгие годы труда на благо людей и освобожденной республики. Лидия Алексеевна стала заслуженным врачом Молдавской ССР, была кавалером ордена Красной Звезды, медалей "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы" "За взятие Берлина", высших молдавских наград - Ордена Республики и Ордена Почета.

При всей своей славе и легендарности Лидия Алексеевна была очень открытым, добрым и чутким человеком. Она всегда рада была общению с журналистами, всегда охотно и эмоционально рассказывала о военном пути, о 1418 днях и ночах, опаленных войной. Вспоминала Лидия Алексеевна и тот момент, когда стало ясно, что Великая Победа стала реальностью.

"День Победы запомнился тишиной. Мгновенно наступившей тишиной… Когда объявили, что Берлин взят, боже мой, вы бы видели, как наши ребята радовались. Как кричали ура, как качали друг друга, как вышли с гармошкой, все это словами не передать… А мы у себя в санчасти сели на пол и плакали навзрыд. Потому что к нам перед этим принесли двоих тяжелораненых ребят, а мы ничем не могли им помочь. Они умирали у нас на глазах и не знали, что война закончилась… За все время на фронте это был единственный раз, когда я заплакала. Ревела от обиды за этих незнакомых ребят. Ну, как так, погибнуть за пару минут до конца войны…", - вспоминала Лидия Алексеевна.

Говорят, что люди, которые особенно дороги и своим родным, и всему обществу, народу, которому сполна отдали всю свою жизнь, не уходят. Они лишь рядом быть перестают. До 75-летия Великой Победы Лидия Алексеевна не дожила всего несколько месяцев, однако в шествии "Бессмертного полка" она вновь "пройдет" по Кишиневу, по городу, с которым так много связывало и ее лично, и Героя Советского Союза Алексея Бельского. Портрет Лидии Алексеевны наверняка будет в первых рядах "Бессмертного полка", а на нем - доброе и светлое лицо, глаза, в которых отражается единственная фраза - "Не забывайте о Победе и о нас...".

К сожалению, Лидия Алексеевна так и не дожила до того момента, когда улице Куза Водэ в столице не вернули ее историческое название - улица Бельского...

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