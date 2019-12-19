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Ни один Новый год не обойдется без подарков.

Тысячи детсадовцев получат подарки на Новый год от мэрии Кишинева

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191219/28594828/tysyachi-detsadovtsev-poluchat-podarki-na-novyy-god-ot-merii-kishineva.html

Для того, чтобы праздничное настроение не обошло ни одного воспитанника дошкольных учреждений, городские власти выделили 719 тысяч леев.

КИШИНЕВ,19 дек - Sputnik. Более 30 тысяч детей, посещающих детские сады Кишинева, получат подарки на новогодних утренниках от столичной примэрии.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом заявил мэр столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook.

"Деньги выделены из сэкономленных средств, заложенных в бюджет 2019 года. Дошкольные учреждения получат подарки до 20 декабря", - уточнил градоначальник. 

Всего было приобретено более 30 тысяч подарков на общую сумму в 719 тысяч леев.

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Также Чебан обратился к примарам пригородов с просьбой найти подобные решения для обеспечения дошкольников в местных детсадах подарками по случаю зимних праздников.

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Теги:
подарки, Ион Чебан, примария Кишинева, Новый год


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