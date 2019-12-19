Тысячи детсадовцев получат подарки на Новый год от мэрии Кишинева

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Для того, чтобы праздничное настроение не обошло ни одного воспитанника дошкольных учреждений, городские власти выделили 719 тысяч леев.
КИШИНЕВ,19 дек - Sputnik. Более 30 тысяч детей, посещающих детские сады Кишинева, получат подарки на новогодних утренниках от столичной примэрии.
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Sputnik / Miroslav Rotari
Об этом заявил мэр столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook.
"Деньги выделены из сэкономленных средств, заложенных в бюджет 2019 года. Дошкольные учреждения получат подарки до 20 декабря", - уточнил градоначальник.
Всего было приобретено более 30 тысяч подарков на общую сумму в 719 тысяч леев.
Также Чебан обратился к примарам пригородов с просьбой найти подобные решения для обеспечения дошкольников в местных детсадах подарками по случаю зимних праздников.
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