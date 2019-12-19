В Резине 14 пожизненно заключенных требуют выпустить их, "как Филата"

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Четырнадцать заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в тюрьме Резины, объявили голодовку. Заключенные требуют, чтобы суды применяли к ним те же условия досрочного освобождения из-под стражи, как и в случае с экс-премьер-министром Владимиром Филатом.

"На прошлой неделе голодовку объявили 14 заключенных. Они недовольны тем, что суд не удовлетворил их просьбы о применении компенсационного механизма содержания в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях", - рассказал для Sputnik Молдова пресс-секретарь администрации пенитенциарных учреждений Олег Пынтя.

Пынтя также отметил, что в Резину, чтобы выслушать жалобы заключенных, отправилась министерская комиссия и представители гражданского общества.

Заключенные также хотят, чтобы к ним применялись положения Уголовного кодекса 1964 года, который действовал в Молдове до 2002 года и по которому они были осуждены. Согласно старому варианту УК, лица, приговоренные к пожизненному заключению, имели право просить об условно-досрочном освобождении спустя 25 лет заключения.

Напомним, что бывший премьер-министр Владимир Филат был освобожден условно-досрочно 3 декабря, в соответствии с решением суда сектора Чеканы в Кишиневе, который принял во внимание сокращение срока его отсидки в связи с "бесчеловечными и унижающими достоинство условиями содержания".

Экс-премьер-министр, задержанный 15 октября 2015 года, сразу после того, как парламент снял иммунитет с депутата, был приговорен 27 июня 2016 года к 9 годам лишения свободы в тюрьме закрытого типа.

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