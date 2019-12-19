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Давление на Sputnik Эстония – цензура и диктатура вместо демократии

© Sputnik / Alexey Filippov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191219/28599616/davlenie-sputnik-estonia--tsenzura-i-diktatura-vmesto-demokratii.html

Молдавское журналистское сообщество прокомментировало ситуацию с давлением эстонских властей на Sputnik Эстония.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. У человека должно быть несколько источников информации, он вправе сравнивать, анализировать и приходить к собственным выводам, заявила Sputnik Молдова Елена Левицкая-Пахомова, председатель комиссии по СМИ Совета гражданского общества при президенте республики Игоре Додоне.

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© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин прокомментировал ситуацию с давлением на Sputnik Эстония
 Так она прокомментировала ситуацию с давлением эстонских властей на Sputnik Эстония.

Накануне стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня".  В пресс-службе МИА "Россия сегодня", подразделением которого является Sputnik Эстония, действия Таллина назвали вопиющим произволом. Это уже не первый случай прямого давления на российских журналистов в Эстонии, как и в других балтийских странах.

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"За что будут возбуждены уголовные дела? Этого я не могу понять. За точку зрения? А какая правильная? Кто утверждает ее верность? Куда делось "в споре рождается истина"? Меня пугает агрессия, с которой выхолащивается информационное поле. Это признаки цензуры, приправленной диктатурой, но никак не демократии", - считает Левицкая-Пахомова.

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© Sputnik / Владимир Трефилов
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По ее мнению, "единичный случай становится обычной практикой".

"Молдова проходит тот же путь, когда зрителя/слушателя/читателя власть считает безвольным, мнительным, ведомым потребителем информации. Я старомодна: у человека должно быть несколько источников информации, он вправе сравнивать, анализировать и приходить к собственным выводам. Запрет на работу СМИ – дикость", - добавила Левицкая-Пахомова.

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Работа журналистов не должна подвергаться какому-то давлению со стороны официальных властей любого государства, а тем более европейского, которым является Эстония, заявил Sputnik Молдова генеральный директор RTR-Moldova Евгений Сергеев.

По его мнению, МИА "Россия сегодня" поступает очень правильно, обращаясь в международные структуры.

"На мой взгляд, тут должны вмешаться европейские структуры, которые дадут объяснение и прояснят ситуацию, скажут, как они ее оценивают. При любых раскладах эта ситуация не должна приобрести политический оттенок, она должна находиться в правовом поле", - добавил Сергеев.

Власти Эстонии угрожают местным сотрудникам Sputnik уголовными делами
© Sputnik /
Власти Эстонии угрожают местным сотрудникам Sputnik уголовными делами
Говоря о ситуации со Sputnik Эстония, он подчеркнул, что во многих странах сейчас присутствует некая политизированность тех или иных ситуаций. Более того, там закон не работает так, как должен.

"Происходящее в Эстонии, те действия, которые предпринимаются по отношению к журналистам и агентству Sputnik, поражают", - заявил, в свою очередь, доктор наук, доцент кафедры радио и телевидения Государственного университета Молдовы Борис Парфентьев.

По его словам, не верится, что такое может происходить в Европейском союзе, в XXI веке.

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"Где же хваленные "высшие демократические ценности"? Где "свобода слова"? Где жесткие заявления известных международных правозащитных организаций? Если власти не согласны с материалами Sputnik Эстония, если считают их недостоверными — так аргументируйте, выскажите свои претензии в демократическом ключе, приведите контраргументы, а не блокируйте счета и не угрожайте уголовным преследованием! Опомнитесь!", - подчеркнул Парфентьев.

Логотип Sputnik
© Sputnik / Alexey Filippov
Давление властей на Sputnik Эстония: как комментируют ситуацию в мире и в РФ

Главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян на эстонском и русском языках призвала президента Керсти Кальюлайд обратить внимание на ситуацию со Sputnik Эстония и не допустить ареста журналистов.

А известный российский телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на то, что угрозы силовых структур о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников Sputnik Эстония, если они не сменят работу, не соответствуют европейским представлениям о защите свободы слова и о демократии.

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