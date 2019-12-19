Додон пригласил Патриарха Кирилла совершить визит в Молдову в 2020 году

Глава республики заверил предстоятеля РПЦ, что все ветви молдавской власти в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в нашем обществе.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить республику с пастырским визитом в 2020 году.

Глава республики находится с рабочим визитом в РФ и уже провел ряд встреч, в том числе и главой РПЦ.

"Очень тепло пообщались с предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия. Поздравил Святейшего Владыку с праздником святого Николая Чудотворца и пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Глава республики заверил Патриарха Кирилла, что молдавский народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви. "Все ветви власти нашей страны в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению наших традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в нашем обществе", - добавил президент Молдовы.

В пятницу Додон по приглашению российского лидера Владимира Путина отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

В северной столице России также состоится заседание лидеров стран-участниц Евразийского экономического союза.

"Там же у меня состоится неформальная встреча с Владимиром Путиным, в ходе которой мы определим наши цели на следующий год", - заявил Додон ранее, выступая в эфире общественного телевидения Молдовы.

Додон сообщил о готовящихся встречах с Путиным и Эрдоганом>>>

Он выразил также надежду, что в 2020 году нам удастся расширить спектр продукции, идущей на экспорт в РФ. Также очень надеюсь, что нам удастся привлечь инвесторов по ряду направлений сотрудничества", - уточнил глава государства.

По его словам, власти Молдовы ждут визита в республику одного из представителей высшего эшелона российской власти.

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