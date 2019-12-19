19:32 19 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.25
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Ион Друцэ

Депутаты высказались по поводу судьбы Иона Друцэ: что решил парламент

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2804/00/28040013.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191219/28602135/deputaty-vyskazalis-po-povodu-sudby-ion-druta-chto-reshil-parlament.html

Помимо Друцэ с занимаемого поста освобожден и судья Высшей судебной палаты Олег Стерниоалэ. Оба решения утверждены большинством голосов.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Депутаты молдавского парламента утвердили на заседании в четверг отставку Иона Друцэ с поста главы Высшей судебной палаты. 

правосудие
© Depositphotos / JanPietruszka
Урожайный день в Совете магистратуры: решена судьба нескольких десятков судей

Ранее Высший совет магистратуры утвердил отставку Друцэ не только с поста руководителя ВСП, но и с должности судьи этой структуры.

Также депутаты отправили в отставку судью Высшей судебной палаты Олега Стерниоалэ. До этого Высший совет магистратуры одобрил начало уголовного преследования и снятие судейского иммунитета со Стерниоалэ по уголовному делу о незаконном обогащении.

За обе отставки депутаты проголосовали единогласно.

Лишение иммунитета и обыски

Высший совет магистратуры 24 сентября лишил Друцэ иммунитета. Основанием для этого стал запрос и.о. генпрокурора Думитру Робу. Также было открыто уголовное дело по факту незаконного обогащения.

В тот же день прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели обыски в кабинете главы ВСП. А спустя несколько дней прокуроры обыскали и дом Друцэ.

Основаниями для уголовного преследования, как уточнили в Генпрокуратуре, стало обращение Службы информации и безопасности, проанализировавшей имущество семьи Друцэ, приобретенное в 2016-2019 годах.

"Констатировано существенное расхождение с его законными доходами", - сообщили в ведомстве.

Именно поэтому уголовное дело было открыто на основании части 2 статьи 330/2 УК РМ. В ходе обыска в рабочем кабинете Друцэ изъяты деньги (их происхождение остается неясным), компьютер для проверки информации, а также документы, необходимые для расследования. 

Высшая судебная палата Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Главе Высшей судебной палаты Иону Друцэ предъявлено обвинение

Согласно действующему законодательству, Друцэ может грозить штраф в 8-10 тысяч условных единиц (400-500 тысяч леев) или тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Антикорупционная прокуратура 2 октября объявила о задержании Друцэ на 72 часа. Это произошло после его допроса и на основе обнаружения в рамках обысков в кабинете и по месту жительства предметов, по поводу которых есть обоснованное подозрение в незаконном обогащении. Однако 4 октября запрос Антикорупционной прокуратуры о применении к задержанному меры пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 дней был отклонен cудом сектора Чеканы муниципия Кишинев.

Ранее Друцэ подал заявление об отставке с поста главы ВСП, но ее должен был утвердить Высший совет магистратуры.

Чем владеет Друцэ

По данным прессы, в декларации об имуществе за 2018 год у главы ВСП указана общая зарплата в 419 тысяч 947 леев в ВСП, то есть около 35 тысяч леев в месяц, а также чуть более 5 тысяч леев он получал в Государственном университете Молдовы. Жена Друцэ заработала около 230 тысяч леев за прошлый год.

Председатель ВСП Ион Друцэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мандат на арест на имя Иона Друцэ: что решают прокуроры

Семье Друцэ с 2012 года также принадлежит земельный участок в 8,7 сотки. Его стоимость оценивается в 620 тысяч леев. У Друцэ есть дом площадью 181,5 квадратных метра, приобретенный в том же году за 1,86 миллиона леев, а также квартира площадью 69,5 квадратных метра. Ею семья владеет с 1996 года. Цена этой жилплощади – около 387 тысяч леев.

В банке супруги держат более 14 тысяч евро и свыше 25 тысяч леев. Также в декларации указаны автомобили Honda CRV 2009 года и Toyota Yaris  2007 года производства.

Еще у Друцэ есть кредит в 50 тысяч евро, полученный в 2016 году. Деньги он должен вернуть до 2022 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Тимофти назначен врио председателя Высшей судебной палаты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Награждение лучших спортсменов и тренеров Молдовы 2019 года
"Гала молдавского спорта": как награждали лучших спортсменов и тренеров - фото
Свобода слова по-эстонски: власти угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Свобода слова по-эстонски: власти угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Давление на Sputnik Эстония
Молдавские журналисты о давлении на Sputnik Эстония

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться