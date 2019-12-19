В Приднестровье фальшивых купюр - все больше

Об изъятии валютных подделок в регионе часто говорится в оперативных сводках правоохранительного ведомства.

ТИРАСПОЛЬ, 19 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. За один день сразу в двух городах Левобережья Днестра выявлены фальшивые банкноты. В обоих случаях подделки были обнаружены во время обмена валюты.

В Тирасполе в обменно-валютный пункт обратился 14-летний подросток. Он попросил проверить на подлинность три 10-долларовые банкноты и одну 50-долларовую.

"Помимо несоответствия качества бумаги стандарту, банковский работник обнаружила на купюрах одинаковый серийный номер и год выпуска. Как выяснилось, эти "деньги" он получил за продажу мобильного телефона", - отметили в МВД Приднестровья.

В Слободзее не прошла проверку на подлинность купюра номиналом 100 долларов США.

"С целью обмена на приднестровские рубли банкноту предоставила 37-летняя жительница города. Качество бумаги также не соответствовало установленному стандарту. По словам женщины, "валюту" она приобрела на одном из рынков города Одесса", - подчеркнули в ведомстве.

Банкноты изъяты и направлены на экспертизу. Сотрудники территориальных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями проводят проверки по обоим фактам.

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