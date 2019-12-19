"Гала олимпийцев-2019": Минобразования наградило лучших учеников года

Лауреаты отличились на 17 региональных и международных олимпиадах и конкурсах, прошедших в 14 странах мира.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik, Анна Руссу. Глава Минобразования Корнелиу Попович поздравил олимпийцев с достигнутыми успехами, отметив, что благодаря им в этом году Республика Молдова прославилась на весь мир. В то же время он поблагодарил учителей за их труд, который помог ученикам достичь этих прекрасных результатов.

"Мы заверяем вас, что правительство Республики Молдова будет и впредь поддерживать учеников, способных на высокие достижения, наши усилия направлены на создание благоприятных условий для всех, причастных к системе образования", - заявил Попович.

Награжденные олимпийцы приняли участие в 17 региональных и международных олимпиадах и конкурсах, прошедших в 14 странах: Украине, России, Молдове, США, Латвии, Кипре, Великобритании, Израиле, Франции, Венгрии, Азербайджане, Словении, Греции, Катаре по следующим учебным дисциплинам: математика, информатика, химия, биология, физика, инженерия и французский язык.

Наши ученики вернулись домой с 49 медалями, из которых: одна золотая, шесть серебряных, 35 бронзовых и семь почетных. Это на семь медалей больше в сравнении с 2018 годом.

В этом году республика Молдова провела два региональных конкурса: балканскую олимпиаду по математике и международную олимпиаду по французскому языку.

Важную роль в достижении этих результатов играют учителя, которые способствовали выявлению и развитию талантов, участвовали в организации олимпиад и конкурсов, отборе команд для участия в международных соревнованиях, проведении лагерей подготовки олимпийцев и наставлении команд учеников на этих конкурсах.

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