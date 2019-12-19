Гайчук: нуждается ли министерство обороны Молдовы в реформе

Глава оборонного ведомства республики сказал, что для Вооруженных сил республики на сегодняшний день является жизненно важным.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук в эксклюзивном комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, нужно ли реформировать возглавляемое им ведомство.

"Не люблю это слово "реформы". С 1992 года мы постоянно реформируем. В моем понимании, настало время для стабилизации, настало время, когда каждый знает свою профессию хорошо, выполняет свое дело добросовестно, и получает за это достойное денежное вознаграждение. Думаю, это была бы самая хорошая реформа", - отметил Гайчук.

Он напомнил, что армия в республике создана в 1992 году.

"На протяжении всех этих лет были разные реформы структурные, композиционные и так далее, но стержень остается единым для всех армий мира – должно быть единоначалие. Это должно быть хорошее обеспечение военнослужащих, это должен быть хороший боевой, крепкий моральный дух солдат", - сказал он.

Как считает глава Минобороны, если все эти компоненты есть, то армия выполняет свою основную цель – защита государства.

"Скажу философскую мысль, необязательно, чтобы армия воевала, достаточно, чтобы она была. Если, допустим, потенциальные недруги узнают, что у Молдовы есть хорошая, маленькая, подготовленная, сильная, смелая армия, то это лишит их желания нападать", - добавил Гайчук.

Отвечая на вопрос, какую оценку он мог бы дать вооружению Нацармии, министр обороны отметил, что на сегодняшний день арсенал находится в более-менее боевом состоянии.

"Приводил пример того, что в США летают самолеты, которым по 50 лет. То есть можно поддерживать в боевом состоянии то вооружение, которое у нас есть", - отметил он.

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Гайчук признал, что на вооружении у Молдовы в основном советская техника. "Но я участвовал в учениях артиллеристов и пушки стреляли с попаданием в десятку. И это пушки старого образца. Они новые по состоянию, то есть они не изношенные. Чтобы износить артиллерийский ствол, надо из него много стрелять. Поэтому на сегодняшний день более-менее у нас в боевом состоянии все вооружение", - сказал Гайчук.

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