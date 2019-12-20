Какие изменения ожидают медицину Приднестровья в течение семи лет

Минздрав презентует во всех районах Приднестровья проект документа, который будет определять направление развития медицины на ближайшие семь лет.

ТИРАСПОЛЬ, 20 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье представляется широкой общественности проект Концепции развития здравоохранения, которая рассчитана на ближайшие семь лет. Презентация уже состоялась в Каменке, Рыбнице и Слободзее. Предполагается, что, узнав о планируемых изменениях в здравоохранении, специалисты смогут внести свои предложения.

"Самая главная проблема нашего здравоохранения находится в первичном звене, то есть в участковой сети, в оказании медицинской помощи в селах, в поликлиниках. Это, в первую очередь, обусловлено кадровым дефицитом", - отметил замминистра здравоохранения Евгений Кузьмин.

Рост зарплат и получение жилья

По его словам, устранить дефицит планируется путем повышения зарплат, а также решением жилищного вопроса. Исполнительная власть уже разработала соответствующую инициативу – она предполагает оказание помощи молодым специалистам и семьям в приобретении собственного жилья. На эти цели бюджетными средствами будет оплачено около 50-60% стоимости квартиры.

Как сообщили в Минздраве, основа Концепции развития здравоохранения – "перестройка" участковой службы. Наибольшие средства предлагается направить именно на усиление первичной медико-санитарной помощи: рост зарплат, повышение квалификации врачей и расширение их компетенций, создание дополнительных рабочих мест путем разукрупнения участков. Число врачей общей практики планируется увеличить до 380.

"Большинство стран мира переходят к семейной медицине. Полномочия этих врачей шире: семейный врач знает всю историю болезни пациента, отслеживает результаты его обследований у узких специалистов, знаком с его образом жизни, что помогает ему лучше понимать, как вести лечение", - подчеркнул Кузьмин.

Дефицит кадров

Специалисты в целом поддерживают основную идею разработанной концепции. По словам главврача Каменской центральной районной больницы Олега Бырка, действительно нужно обратить внимание на амбулаторно-поликлиническую службу, в клинике огромные проблемы с кадровым дефицитом.

"На сегодняшний день на десять терапевтических участков по району, который обслуживает более 20 тысяч человек, приходится всего четыре участковых врача. О должном качестве оказания медпомощи говорить не приходится. Если мы решим все эти вопросы, система начнет работать в правильном режиме", - заметил он.

Условия в медучреждениях

Как рассказал глава администрации Слободзейского района Василий Тищенко, уже есть прогресс в вопросе улучшения условий учреждений. В этом году благодаря фонду капитальных вложений в Слободзейском районе было отремонтировано четыре объекта.

"В числе этих объектов не только городская больница, но и сельские врачебные амбулатории. Работа в данном направлении будет продолжена. Есть ряд фельдшерско-акушерских пунктов, которые нуждаются в элементарных условиях", - отметил глава района.

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