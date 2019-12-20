Министр обороны: каким категориям военнослужащих повысят зарплату в 2020 году

Зарплата некоторых категорий военнослужащих со следующего года увеличится, а другие получат служебное жилье. Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Зарплата военнослужащих со следующего года увеличится. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил министр обороны Молдовы Виктор Гайчук.

По его словам, рост зарплаты коснется четырех с половиной тысяч военнослужащих.

"Повышение заработной платы в 2020 году будет обязательно. Благодаря поддержке президента зарплата всех военнослужащих, думаю, и во всех силовых структурах увеличится на 10%. По моему настоянию и начальника Генштаба президент распорядился поддержать тех, у кого низкая зарплата. Речь идет о солдатах, сержантах-контрактниках и прапорщиках. Они будут получать на 20-30% больше. Еще в планах полностью решить проблему обеспечения служебным жильем", - сказал Гайчук.

Как отметил министр, он намерен вернуть военнослужащим все льготы, которые у них были раньше.

"Считаю, что военнослужащие, которые в течение 25 лет находились в рядах армии, должны иметь право приватизировать жилплощадь, которую они занимали. Чтобы не было так, как сейчас - человек отдал государству 25 лет и оказались выброшенными на дорогу. Это не нормально", - заключил министр.

Согласно данным Национального бюро статистики, средняя зарплата в оборонном секторе составляет 8700 леев.

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