Молдаване застряли в самолете Air Moldova в Бухаресте: что произошло - видео

Хаос и паника в аэропорту "Анри Коандэ": среди застрявших в Бухаресте пассажиров молдавской авиакомпании находится и премьер республики Ион Кику.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Свыше сотни граждан Молдовы оказались заблокированными в аэропорту "Анри Коандэ" в Бухаресте. Людей в течение нескольких часов держали запертыми в самолете на взлетно-посадочной полосе воздух ворот столицы Румынии. Всему виной метеоусловия в Кишиневе.

Долгое ожидание взаперти

помешал посадке рейса 9U 480 молдавской авиакомпании Air Moldova, следовавшего из Болоньи в столицу Молдовы. Борт перенаправили в Бухарест. И тут началось самое интересное…

В течение нескольких часов граждан удерживали в самолете. Лишь утром им разрешили покинуть судно и переместиться в здание аэропорта. Пассажиры считают, что стали жертвами разбирательств между национальным перевозчиком республики Air Moldova и аэропортом в Бухаресте.

"Капитан объявил, что у него закончился рабочий день и он едет в отель спать 10 часов. Мы вылетели из итальянской Болоньи, а в Кишинев должны были попасть в 01.20 ночи, но самолет не смог приземлиться из-за тумана. Борт перенаправили в Бухарест. Более трех часов мы сидим в самолете в аэропорту Бухареста", - написала в Facebook одна из пассажирок этого рейса.

Корреспондент Sputnik Молдова связался с одной из пассажирок этого рейса и узнал, что сейчас происходит с пострадавшими.

"Из Кишинева нас перенаправили сначала в Яссы, но там не было место для самолета, и мы полетели в Бухарест. Вскоре нам сообщили, что погода в Кишиневе стала лучше, вернулись туда, но не смогли сесть и опять отправились в Бухарест. Сидели заблокированными в самолете в течение нескольких часов без всяких объяснений кроме того, что туман. Около шести с чем-то утра нас выпустили из самолета в аэропорт", - заявила собеседница, пожелавшая остаться неназванной.

По ее словам, стало известно, что предмет спора между Air Moldova и аэропортом в Бухаресте заключается в задолженности авиакомпании перед администрацией местной "воздушной гавани".

"Нам не сказали, что за долги, но мы не могли выйти из самолета по этой причине", - заявила пострадавшая пассажирка.

Среди застрявших в Бухаресте и молдавский премьер

К слову, среди них и молдавский премьер Ион Кику, который возвращается из рабочей поездки в Италию.

"Вместе с многими спешу в Кишинев. Но находимся в ожидании… Туман в Кишиневе помешал посадке самолетов, и мы оказались заблокированными в Бухаресте. Люди опаздывают на экзамены и встречи. Кто-то приехал на похороны – в этих случаях вмешалось посольство Молдовы в Бухаресте и предоставило им транспорт", - написал премьер в Facebook.

По его словам, остальные пассажиры ждут, когда настанет время вылета, и отдохнувших пилотов.

"Аэропорт – это ворота страны, и опасно, когда ворота только одни", - заключил Кику.

Ранее глава молдавского правительства высказывался о необходимости открытия в республике как минимум еще одного аэропорта.

Реакция Air Moldova

В пресс-службе национального перевозчика Молдовы корреспонденту Sputnik сообщили, что "по причине неблагоприятных метеоусловий – густого тумана в Международном аэропорту Кишинева – рейс 9U 480 Болонья-Кишинев перенаправили в аэропорт "Анри Коандэ" в Бухарест".

"Пассажиры сейчас находятся в стерильной зоне аэропорта. Им оказана помощь, они обеспечены питанием и водой. Вылет в Кишинев планируется на 11.00. Компания Air Moldova прилагает все усилия для того, чтобы минимизировать дискомфорт пассажирам", - отметили в пресс-службе.

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