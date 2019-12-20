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Полиция

Полиция предоставила подробности масштабных проверок в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191220/28610933/politia-predostavila-podrobnosti-masshtabnykh-proverok-chisinau.html

Спецоперация "Автобус" длилась в течение двух недель. Ее цель, как пояснили в управлении столичной полиции, заключалась, в том числе, в противодействии незаконным пассажирским перевозкам и предотвращении ДТП.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Полиция подвела итоги масштабных проверок, под которые попали, в частности, маршрутки, курсирующие по улицам молдавской столицы.

Спецоперация "Автобус" длилась в течение двух недель. Ее цель, как пояснили в управлении столичной полиции, заключалась в противодействии незаконным пассажирским перевозкам, предотвращении ДТП и проверке эксплуатации автомобилей, специализирующихся на пассажирских перевозках и транспортировке школьников в учебные заведения.

Под пристальный контроль попали как микроавтобусы, вышедшие в рейс, так и стоящие на конечных остановках, а также на автовокзалах Кишинева. Специалисты проверяли техническое состояние машин и документы на осуществление деятельности.

Государственная Налоговая Служба
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Таким образом, проверены 420 транспортных единиц, из которых 11 школьных автобусов", - отметили в полиции.

Как сообщили в ведомстве, в результате выявлено порядка 90 нарушений: технические дефекты тормозной системы или рулевого механизма, осветительных или сигнальных приборов, несанкционированное размещение рекламы, а также отсутствие технического осмотра транспортных единиц.

"Составлен 71 протокол с наложением штрафов от 450 до 600 леев. Администраторам направили предписания и выписаны штрафы в размере трех тысяч леев", - добавили в полиции.

Кроме того, 11 транспортных средств остались без номерных знаков. Им запрещено выходить в рейс пока не будут устранены все выявленные нарушения.

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