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Самолет AirMoldova

Что делали премьер и пассажиры застрявшего в Бухаресте самолета Air Moldova

© Sputnik / Игорь Взоров
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191220/28611472/chto-delali-premier-passazhiry-zastryavshego-bucuresti-samolet-air-moldova.html

Один из пассажиров рейса, который из-за метеоусловий в Кишиневе перенаправили в Бухарест, рассказал Sputnik, что пережили люди и кто помогал им в сложившейся ситуации.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik, Родика Герчиу. Более ста пассажиров, которые оказались заблокированными в аэропорту Бухареста, пока еще не прилетели в Кишинев. Их самолет, согласно онлайн расписанию Международного аэропорта Кишинева, прибудет в молдавскую столицу в 12.50.

Самолет
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Речь идет о рейсе 9U 480 авиакомпании Air Moldova, который следовал из итальянской Болоньи в молдавскую столицу. Борт должен был приземлиться в Кишиневе в 01.20 пятницы, 20 декабря. Однако густой туман помешал посадке, и самолет перенаправили в Бухарест. И тут началось самое интересное… Людей в течение нескольких часов держали запертыми в салоне воздушного судна на взлетно-посадочной полосе аэропорта Бухареста, и только утром их переместили в здание воздушного терминала.

К слову, среди тех, кто попал в число пострадавших этой транспортной заминки, находится молдавский премьер Ион Кику. Глава правительства республики возвращался на этом же самолете из рабочей поездки в Италию.

Как рассказал Sputnik Молдова один из пассажиров этого рейса, премьер был рядом со всеми пассажирами рейса 9U 480. Более того, по его словам, именно глава правительства и предоставлял людям хоть какую-то информацию в сложившейся ситуации.

Премьер Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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"Да, господин премьер с нами. Из команды премьера нам сообщили, что нас пригласили на посадку. От него узнавали всю информацию о полете. Не видел ни одного представителя Air Moldova. Он тоже был в стрессе. Его команда нас успокоила и искала решения. Люди были очень напряжены. С 6 утра с нами находился и молдавский посол в Бухаресте", - сказал собеседник.

По его словам, всех пострадавших в этой ситуации обеспечили питанием и водой.

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Пассажиры считают, что стали жертвами разбирательств между национальным перевозчиком республики Air Moldova и аэропортом в Бухаресте. Как заявила Sputnik одна из женщин, которая находится на этом борту, стало известно, что предмет спора между авиакомпанией и аэропортом заключается в задолженности перевозчика перед администрацией местной "воздушной гавани".

"Нам не сказали, что за долги, и мы не могли выйти из самолета по этой причине", - заявила пострадавшая пассажирка.

В пресс-службе национального перевозчика Молдовы корреспонденту Sputnik сообщили, что компания Air Moldova прилагает все усилия для того, чтобы минимизировать дискомфорт пассажирам.

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