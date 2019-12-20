За сколько продали в 2009 году пост генпрокурора Молдовы

Сколько стоит стать генпрокурором в Молдове: правоохранительные органы проверяют факт продажи этой должности десять лет назад.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура проверит факт продажи должности генерального прокурора в 2009 году за два миллиона евро. Об этом сообщается на официальной странице структуры в Facebook.

В ведомстве сообщили, что "17 декабря поступило обращение депутата Раду Мариана, в котором он попросил проверить информацию и заявления, появившиеся в прессе, о передаче должности генерального прокурора в 2009 году в обмен на сумму в 2 миллиона евро".

"Антикорруционная прокуратура постановила зарегистрировать информацию в реестре запросов №1, инициировав уголовный процесс, в рамках которого предстоит проверить все обстоятельства и принять решение в соответствии со статьей 274 Уголовно-процессуального кодекса", - подчеркнули в структуре.

Результаты проверки, как пояснили в прокуратуре, предоставят позднее.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK