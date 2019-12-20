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Международный аэропорт Кишинев

Туман внес коррективы в работу аэропорта Кишинева: задержки и отмена рейсов

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191220/28612015/Tuman-vnes-korrektivy-v-rabotu-aeroporta-Kishineva-zaderzhki-i-otmena-reysov.html

Видимость ухудшилась еще в ночь на пятницу, поэтому большую часть рейсов перенаправили в румынские аэропорты.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. В связи с туманом ряд рейсов в Международном аэропорту Кишинева задерживается, а некоторые и вовсе аннулированы.

"Из-за тумана сегодня в Международном аэропорту Кишинева изменился график полетов некоторых рейсов", - сообщается в Telegram-канале "воздушной гавани".

Согласно данным информационного табло, ночные рейсы прилетали либо с большим опозданием, либо их перенаправляли в аэропорты Румынии.

Самолет
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Смежный рейс RO 201, AZ 5043 авиаперевозчиков Tarom и Alitalia из Бухареста и обратный аннулирован.

Примерно с часовым опозданием прибудут в Молдову самолеты из Парижа, Москвы, Тель-Авива, Франкфурта и Венеции. Поэтому ряд из этих рейсов вылетят из Кишинева также позже.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение вынесено в пятницу утром. Оно будет действовать в течение дня.

"Сегодня днем в большинстве районов республики сохранятся туманы местами c видимостью 200 метров и менее", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

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