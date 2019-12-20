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Медсестра одной из поликлиник

В Молдову до сих пор не доставили крупную партию вакцин от гриппа

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191220/28613283/v-moldova-do-sikh-por-ne-dostavili-krupnuyu-partiyu-vaktsin-ot-grippa.html

В Молдове уже зарегистрировано несколько случаев сезонного гриппа, но основная партия вакцин от этого заболевания так и не поступила в страну.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. В Молдову до сих пор не прибыла партия вакцин от гриппа, речь идет о поставках 100 тысяч ампул от Центра вакцинации Echitate из США.

Заведующий отделением эпидемиологического надзора за сезонным гриппом и ОРВИ Штефаном Георгицэ прокомментировал для Sputnik Молдова эту ситуацию.

"Да, партия еще не дошла до нас. Но мы следим, у нас есть последние сообщения по ситуации. На данный момент мы знаем, что идут переговоры между американской стороной, то есть поставщиком и производителем вакцин из Великобритании", - отметил Штефан Георгицэ.

По данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), за время календарного эпидемического сезона в Молдове было зарегистрировано всего девять случаев сезонного гриппа. Пять из них выявили на прошлой неделе.

Лаборатория
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Пока в Молдову поступила одна партия из 50 тысяч доз вакцины против гриппа. Ее доставили на склады НАОЗ. Эта партия медикаментов больше предназначена для вакцинации беременных и детей. Ожидается, что другие категории населения будут привиты из следующих партий.

Ранее стало стало известно об одном летальном исходе в Кагульском районе. От осложнения, вызванного сезонным гриппом A(H3N2), скончалась 14-летняя девочка.

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Теги:
Национальное агентство общественного здоровья, вакцина, грипп


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