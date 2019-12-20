21:32 20 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Ion Ceban Ион Чебан

Столичная примэрия запустит сайт для решения проблем кишиневцев

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2821/61/28216183.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191220/28613580/stolichnaya-primeriya-zapustit-prilozhenie-dlya-resheniya-problem-kishinevtsev.html

Пилотный проект по сбору и рассмотрению электронных посланий от жителей Кишинева будет запущен уже на следующей неделе.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik, Анна Руссу. Примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что подписал распоряжение о запуске сайта для рассмотрения онлайн-обращений горожан о проблемах в столице.

По словам Чебана, благодаря платформе eu.chisinau.md граждане смогут информировать местные органы власти о проблемах, связанных с уборкой города и его освещением. В дальнейшем станут доступны и другие модули, относящиеся ко всем муниципальным службам.

Цель проекта - выявление и максимально оперативное разрешения проблем ответственными муниципальными учреждениями.

Проект осуществляется при поддержке Программы развития ООН (PNUD).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Кишиневцы смогут отслеживать движение троллейбусов через онлайн-приложение
В Кишиневе появится "умный светофор" - как он решит проблему пробок
От этих изменений мэрия Кишинева не откажется: о чем предупредил Чебан


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Награждение лучших спортсменов и тренеров Молдовы 2019 года
"Гала молдавского спорта": как награждали лучших спортсменов и тренеров - фото
Это обман и подстава: Дональд Трамп о процессе импичмента
"Обман и подстава": Дональд Трамп о процессе импичмента
Давление на Sputnik Эстония
Молдавские журналисты о давлении на Sputnik Эстония

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться