Столичная примэрия запустит сайт для решения проблем кишиневцев

Пилотный проект по сбору и рассмотрению электронных посланий от жителей Кишинева будет запущен уже на следующей неделе.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik, Анна Руссу. Примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что подписал распоряжение о запуске сайта для рассмотрения онлайн-обращений горожан о проблемах в столице.

По словам Чебана, благодаря платформе eu.chisinau.md граждане смогут информировать местные органы власти о проблемах, связанных с уборкой города и его освещением. В дальнейшем станут доступны и другие модули, относящиеся ко всем муниципальным службам.

Цель проекта - выявление и максимально оперативное разрешения проблем ответственными муниципальными учреждениями.

Проект осуществляется при поддержке Программы развития ООН (PNUD).

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