Расследование попытки антиконституционного путча: депутаты приняли решение

Под занавес работы парламента молдавские законодатели так и не смогли договориться по одному из вопросов, включенных в повестку.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. На срок до 60 дней продлили работу парламентской комиссии по расследованию попытки организации антиконституционного путча Демпартией через Конституционный суд и Генпрокуратуру. Такое решение приняли депутаты большинством голосов на заседании парламента в пятницу.

"Предлагаю продлить работу комиссии до 60 дней с обещанием комиссии поставить точку как можно раньше в начале сессии", - сказала спикер парламента Зинаида Гречаная.

После создания этой структуры ее возглавлял Владимир Цуркан, которого затем избрали председателем Конституционного суда Молдовы. После этого парламентской комиссией стал руководить вице-спикер парламента Михай Попшой.

Однако в начале декабря он подал в отставку, свое решение пояснив тем, что "после формирования нового парламентского большинства основные игроки попытки антиконституционального путча (бывшие судьи Конституционного суда) набрались смелости и отказались присутствовать на слушаниях, что мешает узнать правду по поводу событий, произошедших в июне этого года".

Таким образом, депутаты на заседании 20 декабря попытались избрать нового руководителя следственной комиссии. Социалисты предложили на этот пост Григоре Новака, который входит в состав структуры. А фракция DA предложила на эту должность депутата Дину Плынгэу. Однако ни один из вариантов не нашел поддержки среди депутатов.

"По этому вопросу не было принято ни одного решения. Далее есть вице-председатель комиссии, который должен обобщить все аспекты и прийти в начале заседания… Кто вице-председатель? Господин Боля", - сказала Гречаная.

Вице-спикер парламента Александр Слусарь заявил, что работа комиссии будет продолжена.

"Не дождетесь, чтобы комиссия по расследованию распалась", - отметил он.

Депутатами членом комиссии по расследованию попытки организации антиконституционного путча был утвержден социалист Анатолий Лабунец. Лабунец сменил на этом посту Виктора Гайчука, который ранее был утвержден министром обороны.

Хроника политически жаркого лета

Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM 8 июня подписали временное политическое соглашение. В этот же день на экстренном заседании парламента избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Конституционный суд признал эти решения незаконными и решил временно передать полномочия президента и.о. премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября 2019 года.

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Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признали решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы 14 июня принято решение, что политическое формирование уходит из власти через отставку правительства.

Конституционный суд 15 июня объявил, что аннулирует свои вердикты, принятые 7-9 июня. "В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда.

Таким образом, стало понятно, что высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

После того, как демократы перешли в оппозицию, глава ДПМ Владимир Плахотнюк покинул Молдову, а затем отказался от мандата депутата и сложил полномочия председателя Демпартии.

Позже весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке. Заявление было сделано через шесть дней после того, как ушел с поста судьи и председателя КС Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвинило cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

Комиссия по расследованию попытки антиконституционного путча продолжит работу>>>

Парламент 9 июля принял постановление о том, что занимавший на тот момент пост генпрокурора Эдуард Харунжен не отвечает требованиям этой должности. Президент Молдовы Игорь Додон 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

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