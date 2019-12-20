В Молдове дважды за сутки изменились цены на хлеб

Граждан озадачило сначала резкое повышение, а затем снижение до прежних хлебокомбинатом цен на хлеб.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik, Анна Руссу. Комбинат хлебобулочных изделий Franzeluţa на один день повысил цены на хлеб Dacia и Borodinski, а затем вернул прежние. В администрации предприятия объяснили эти действия увеличением стоимости импортируемой в страну ржаной муки.

"Будучи вынужденными из-за новой цены ржаной муки внести изменение в конечную стоимость хлеба, мы параллельно начали процесс анализа внутренних возможностей предприятия для покрытия возникших дополнительных расходов", - говорится в пресс-релизе предприятия.

Ранее директор хлебобулочного комбината Борис Андрос заявил в эфире одного из частных каналов, что компания повысила цены на два вида ржаного хлеба. По словам Андроса, 19 декабря цена на Borodinski выросла до 7,80 лея, а хлеб Dacia подорожал до 6,25 леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK