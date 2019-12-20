Изменения с 2020 года: что ждет бюджетников с 1 января

Сразу несколько изменений, которые вступят в силу с 1 января 2020 года, коснутся бюджетников: депутаты решили судьбу тысяч граждан страны.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Молдавские депутаты на последних двух заседаниях осенней сессии приняли целый ряд законопроектов социального характера, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.

Это касается пенсионеров

Размер социального пособия для пожилых людей, у которые нет минимального страхового стажа и которые не могут получить пенсию по возрасту, вырастет с 215 до 431,73 лея в месяц. Соответствующий законопроект принят в пятницу сразу в двух чтениях.

Как заявил депутат-социалист Петр Фрунзэ, представлявший документ, согласно постановлению правительства от марта 2019 года был установлен размер минимальной пенсии по возрасту - 1079,33 лея.

"На территории Молдовы насчитывается порядка девяти тысяч пожилых людей, которые не получают пенсию по возрасту по причине, что у них нет 15-летнего страхового стажа. Им выплачивается пособие в размере 20% (от размера минимальной пенсии по возрасту – ред.). Таким образом, у нас примерно девять тысяч человек живут на 215 леев в месяц", - сказал депутат.

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Социалисты предложили вдвое увеличить эту выплату, то есть чтоб она составляла не 20%, а 40% от размера "минималки".

"И периодически, чтобы эта сумма увеличивалась и достигла хотя бы 80% от минимального размера пенсии по возрасту. Невозможно, чтобы в европейском государстве пожилые люди жили на 215 леев в месяц... Содержание породистой кошки или собаки обходится гораздо дороже, чем 215 леев в месяц", - сказал Фрунзэ.

При этом депутат подчеркнул, что и размер минимальной пенсии по возрасту – "это издевательство".

Социалисты также предложили 50-процентное увеличение пособия для людей с ограниченными возможностями и пенсионеров, чей страховой стаж не дотягивает до 15 лет.

Средства, необходимые для покрытия расходов на эти цели, предусмотрены в проекте закона о государственном бюджете на 2020 год.

Выплаты участникам боевых действий

Выплаты участникам боевых действий по защите территориальной целостности и независимости республики, а также войны в Афганистане будут расти поэтапно со следующего года. Соответствующий законопроект принят парламентом сразу в двух чтениях голосами 80 депутатов.

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Председатель парламентской комиссии по социальной защите, здоровью и семье Елена Бакалу заявила, что на первом этапе пособия увеличатся со 100 до 300 леев в месяц с 2020 года.

"Согласно заключению правительства, выплата будет увеличена поэтапно. И с 2021-го предлагается увеличение еще на 200 леев (то есть до 500 леев в месяц – ред.)", - сказала Бакалу.

Таким образом, уже с 1 января следующего года более высокие выплаты будут получать порядка 35,5 тысячи участников боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Молдовы, а также лица, участвующие в боевых действиях в Афганистане и на территориях других стран.

Пособия для этих категорий лиц не индексировались и не повышались с 2012 года.

Изменения в зарплате бюджетников

Депутаты утвердили проект о внесении изменений в закон о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. Согласно ему, годовая премия будет введена заново в размере 50% от основного оклада. А порядок ее предоставления установит правительство.

Сотрудники бюджетных структур левобережья Днестра, села Варница Новоаненского района, сел Копанка и Хаджимус Каушанского района, муниципия Бендеры, а также подразделений Дубоссарского района Министерства внутренних дел получат повышенную зарплату на четыре последовательных класса оплаты труда.

Документ предусматривает и ежемесячные надбавки в размере до 1100 леев за научное и научно-педагогическое звание. Те, у кого есть почетные звания, получат ежемесячную надбавку в размере до 250 леев.

Согласно проекту, зарплаты нянечек, помощников воспитателей, библиотекарей и музеографов увеличатся. В то же время будут уравнены классы оплаты труда для воспитателей, учителей и преподавателей. Вырастут зарплаты для лиц, занимающих ответственные государственные должности в местных органах власти населенных пунктов, в которых менее 20 тысяч жителей.

В парламенте сообщили, что депутаты вернуться к пересмотру и других классов оплаты труда, включая сотрудников, задействованных в технологических процессах в Национальном центре переливания крови.

"Проект предполагает, что финансовые затраты составят примерно в 373,4 миллиона леев в годовом исчислении. Расходы на эти цели предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2020 год", - отметили в парламенте.

Домашнее насилие

Депутат от фракции PAS Дойна Герман задалась вопросом предусматривает ли правительство расходы на помощь и защиту жертв домашнего насилия.

"За 2018 год у нас зарегистрировано порядка 11 тысяч официальных заявлений о злоупотреблении в отношении женщин и девочек. Известно, шесть из десяти женщин прошли ту или иную форму насилия на протяжении жизни", - отметила депутат.

Она напомнила о Стамбульской конвенции по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и девочек.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну отметила, что для правительства Иона Кику остается приоритетным ратификация Стамбульской конвенции. Однако на протяжении 2019 года властями не было предпринято никаких шагов в этом направлении. Подготовленный к обсуждению правительством Кику проект был отложен, так как его необходимо дополнить в соответствии с пожеланиями международных партнеров.

"На следующей неделе правительство утвердит новую услугу, ориентированную на детей, ставших жертвами или свидетелями преступлений, в частности, сексуального характера", - отметила Думрэвяну.

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