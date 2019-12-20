Депутаты ушли на зимние каникулы: что они после себя оставили

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. В пятницу, 20 декабря, народные избранники собрались на последнее заседание осенней сессии парламента. В итоге они за два завершающих дня ударными темпами рассмотрели несколько десятков вопросов, включенных в повестку дня, и утвердили особо важные проекты.

Председатель парламента Зинаида Гречаная сообщила, что всего за осеннюю сессию депутаты приняли 159 документов, из которых 73 закона. По ее словам, еще 81 законопроект одобрен в первом чтении. При этом авторами 70% законодательных инициатив выступили депутаты.

Sputnik решил вспомнить самые резонансные законы, которые утвердили депутаты этой осенью.

Дела бюджетные

Под занавес уходящего года депутаты успели собраться и утвердить госбюджет на 2020-й. Таким образом, страна вступает в новый год подготовленной.

Согласно документу, доходная часть запланирована на уровне 44,1 миллиарда леев, что на 8,6% превышает показатели, запланированные на 2019 год. Рост объясняется прогнозируемым повышением налогов и сборов. НДС, как считают в парламенте, остается одним из самых важных источников.

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Расходная часть составит 51,5 миллиарда леев. Это на 11,3% больше, чем в 2019 году. Таким образом, дефицит составит 7,4 миллиарда леев. Разницу планируется покрыть за счет внешних и внутренних источников. Как пояснили в парламенте, в частности, за счет использования кредитов для финансирования проектов из внешних источников и поддержки бюджета, выпуска государственных ценных бумаг, а также из денежных средств от остатков на счетах составных частей национального публичного бюджета.

Согласно прогнозам, остаток госдолга на 31 декабря 2020 года не превысит 67,52 миллиона леев, из которых свыше 60% приходится на внешнюю задолженность.

"В тексте проекта Доля государственного долга в ВВП страны к концу 2020 года вписывается в 29,6%, что на 1,5 процентных пункта превышает предусмотренные на конец 2019-го показатели", - сказано в проекте.

Накануне депутаты проголосовали в окончательных чтениях также за бюджеты социального и медицинского страхования. Кроме того, они приняли в налогово-бюджетную и таможенную политики. За два дня депутаты утвердили сразу несколько инициатив социального характера.

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Генпрокурор раздора

В сентябре депутаты молдавского парламента утвердили сразу в двух чтениях изменения в механизме избрания генерального прокурора республики. За эти поправки проголосовали 55 парламентариев.

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Главный элемент проекта заключается в том, что теперь избрание главы Генпрокуратуры будет проходить через несколько "фильтров". Первый из них - отбор претендентов на пост генпрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

Претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей, или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. От претендентов требуется высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.

Также в предыдущие три года работы претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще одно требование: не иметь статус члена Высшего совета прокуроров последние 6 месяцев.

Избрание генпрокурора прошло на фоне скандала. Подробнее – здесь.

Вотум недоверия правительству Санду, утверждение кабмина Кику

Новый виток политического кризиса в Молдове произошел в ноябре. Спустя пять месяцев после формирования парламентского большинства и утверждения правительства Майи Санду - о чем договорились ПСРМ и блок ACUM, - партнеры по коалиции разругались. С подачи социалистов парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия кабмину Санду. За это решение проголосовали 63 депутата.

Спустя всего несколько дней высшее законодательное собрание утвердило правительство технократов под управлением Иона Кику.

© Sputnik / Moldova Состав правительства Иона Кику

Лишение депутатской неприкосновенности

С ряда молдавских парламентариев большинством голосов их коллег была снята депутатская неприкосновенность. Первым ее лишился Илан Шор – 15 августа нынешнего года. А осенью это коснулось и его коллег по фракции – Регины Апостоловой и Марины Таубер.

С них сняли парламентский иммунитет 16 сентября. 20 сентября неприкосновенности лишился и Петр Жардан – также представитель фракции партии "Шор".

За день до этого без депутатского иммунитета остался представитель фракции ДПМ Владимир Чеботарь.

С требованием снять депутатскую неприкосновенность во всех пяти случаях выступил на тот момент исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу, аргументировавший такой шаг доказательствами причастности вышеупомянутых депутатов к "краже века" и к отмыванию денег.

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Пакет социальных инициатив

Осенью депутаты утвердили целый пакет законов социального характера, большая часть из которых инициированы президентом страны Игорем Додоном.

Так, начиная с 2020-го пенсии в Молдове будут индексироваться 1 апреля и 1 октября. Индексация 1 апреля будет проходить по действующей процедуре для всех получателей, эквивалентно среднему показателю потребительских цен за последние три года. А индексация 1 октября затронет в первый год внедрения (2020-й) более 400 тысяч граждан, чей размер пенсии не превышает прожиточный минимум.

Депутаты проголосовали за изменения в расчет пенсий. В настоящее время на незастрахованный период по уходу за ребенком до 3 лет учитывается минимальная ежемесячная заработная плата по стране на день исчисления пенсии. После внесенных поправков эта норма изменена на средний размер пенсии.

Граждан, получающих пенсии и государственные социальные пособия, ждет единовременная финансовая помощь в размере 700 леев к зимним праздникам. Деньги можно получить с первых дней января 2020 года.

Еще одно нововведение направлено на гарантирование государством минимального срока в пять лет для получения пенсии по достижению предельного возраста. То есть человек сможет получать пенсию мужа или жены, если супруг (супруга) скончались раньше, чем через пять лет после выхода на пенсию.

Пересмотр размера пенсий в 2020 году коснется 15 тысяч человек. Депутаты посчитали, чтобы восстановить принципы равенства с учетом вклада в формирование социального фонда, нужно сократить период пересмотра до 2022 года.

Размер социального пособия для пожилых людей, у которые нет минимального страхового стажа и которые не могут получить пенсию по возрасту, вырастет с 215 до 431,73 лея в месяц. Соответствующий законопроект принят депутатами в пятницу сразу в двух чтениях.

Выплаты участникам боевых действий по защите территориальной целостности и независимости республики, а также войны в Афганистане будут расти поэтапно со следующего года и достигнут в 2021-м 500 леев.

Депутаты утвердили проект о внесении изменений в закон о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. Согласно проекту, годовая премия будет введена заново в размере 50% от основного оклада. А порядок ее предоставления установит правительство.

Сотрудники бюджетных структур левобережья Днестра, села Варница Новоаненского района, села Копанка и Хаджимус Каушанского района, муниципия Бендеры, а также подразделений Дубоссарского района Министерства внутренних дел получат повышенную зарплату на четыре последовательных класса оплаты труда.

Документ предусматривает и ежемесячные надбавки в размере до 1100 леев за научное и научно-педагогическое звание. Те, у кого есть почетные звания, получат ежемесячную надбавку в размере до 250 леев.

Согласно проекту, зарплаты нянечек, помощников воспитателей, библиотекарей и музеографов увеличатся. В то же время будут уравнены классы оплаты труда для воспитателей, учителей и преподавателей. Вырастут зарплаты для лиц, занимающих ответственные государственные должности в местных органах власти с населением менее 20 тысяч жителей.

В парламенте сообщили, что депутаты вернуться к пересмотру и других классов оплаты труда, включая сотрудников, задействованных в технологических процессах в Национальном центре переливания крови.

Образовавшиеся вакансии в парламенте

За 19-20 декабря парламентарии утвердили несколько отставок. Так мандат депутата сдал Александр Ботнарь в связи с тем, что его избрали примаром Хынчешт. Освободившееся место законодателя займет победитель новых выборов в 38-м одномандатном округе (Хынчешты).

Депутат Татьяна Кунецки покинула ряды депутатского корпуса по причине невозможности совмещения должностей. Ее назначали и.о. Агентства публичных услуг. Освободившееся место депутата займет член Партии социалистов.

Кроме того, еще одно кресло в законодательном органе объявлено вакантным. Это произошло из-за того, что скончался депутат от блока ACUM Сергей Катаранчук.

Сколько депутаты отдыхают

Согласно регламенту высшего законодательного органа, парламент созывается на две очередные сессии в течение года – весеннюю, которая начинается в феврале и завершается в конце июля, и осеннюю, длящуюся с сентября до конца декабря.

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