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Вода из крана в Кишиневе: можно ли ее пить некипяченой - подробности

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191221/28601539/voda-iz-krana-v-kishinev-mozhno-li-ee-pit-syroy-podrobnosti.html

Наверняка каждый из жителей столицы хоть раз пил сырую воду из-под крана, но немногие задавались вопросом - а безопасно ли это делать, корреспондент Sputnik Молдова разбирался в вопросе.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Зачастую спешка делает свое дело - многие, опаздывая на работу или по делам, могут набрать стакан воды из крана и выпить, а о последствиях в этих условиях задумываться просто некогда. 

Среди жителей Кишинева существует расхожая мысль о том, что если выпить в сыром виде то, что нам поступает через водопровод, может начаться расстройство пищеварения, поскольку, якобы, опасные микроорганизмы без кипячения не погибают.

Отчасти многие из жителей столицы оправдывают свои опасения тем, что в ряде городов Молдовы, стоящих выше по течению Днестра, сточная вода из канализации стекает прямо в реку. Особенно остро стоит эта проблема в Сороках, где попросту нет очистных сооружений.

Владимир Гараба
© Photo : anticoruptie.md
Гараба: люди думают, что вода в родниках чистая, но они заблуждаются
Есть еще одна дополнительная проблема - в притоки Днестра, как и в саму реку, тем или иным образом попадают продукты жизнедеятельности крестьянских хозяйств и домашнего скота.

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться - безопасно все же пить некипяченую воду из кишиневских кранов, или лучше не рисковать? 

Санитарные врачи утверждают, что поводов для беспокойства нет, а жители столицы могут быть спокойны за себя и своих домочадцев.

В частности, по словам специалистов, качество воды в кишиневском водопроводе соответствует всем необходимым нормам, как химическим так и бактериологическим. Поэтому, как говорят санитарные врачи, нет никакой опасности отравления, даже без кипячения или каких-либо дополнительных степеней очистки.

Очищают воду для кишиневцев гидрохлоридом, полученным путем электролиза раствора натрия. Это дает значительное преимущество для тех, кто предпочитает выпить стакан такой воды в "сыром", некипяченом виде, а вот хлорирование, которое производилось ранее, остро могло ощущаться людьми с хроническими заболеваниями почек и печени.

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Теги:
опасность, Кишинев, кран, вода


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