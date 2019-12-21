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Стройка

Что будет с незаконными постройками в Кишиневе - планы примэриии

© CC0 / Pixabay / Aviavlad
Общество
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Sputnik Молдова
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В результате стихийной застройке некоторые микрорайоны Кишинева стали больше походить на шанхайские кварталы начала прошлого века, однако глава столичной мэрии намеревается навести порядок и принять кардинальные меры по отношению к незаконно возведенным строениям.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. На этой неделе генеральный примар Кишинева Ион Чебан подписал два распоряжения и попросил претуры секторов провести инвентаризацию всех построек, на которые отсутствуют разрешительные документы.

"Я попросил Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений взять на контроль рекламные панно в городе", - также сообщил Чебан на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Данные меры, по словам столичного градоначальника, направлены на прекращение незаконного строительства и получение перечня рекламных устройств, установленных без разрешения муниципальных властей.

После установления незаконного характера возведения данных зданий на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и факта размещения рекламных паннов непригодных для этого местах, претуры должны начать снос проблемных объектов и, соответственно, демонтаж билбордов, установленных без разрешения примэрии.

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Теги:
нарушение, закон, снос, постройки, пристройки


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