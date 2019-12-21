В Молдове появились новые монеты - они понравятся даже детям

Национальный банк Молдовы запустил в обращение новые юбилейные монеты, изображения на них могут понравиться жителям Молдовы любого возраста. Однако посчастливиться увидеть их лишь тем, кому они достанутся, поскольку тираж ограничен.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) ввел в обращение новые юбилейные и памятные монеты, которые можно использовать и как средство платежа, и в целях коллекционирования.

Первые две юбилейные монеты посвящены 200-летию выдающегося молдавского поэта, прозаика, эссеиста, литературного критика Алеку Руссо. Первая из них (номиналом в 100 леев) изготовлена из чистого золота, вторая (номиналом в 50 леев) - из серебра. Монеты дополняют серию "Аллея классиков в парке Штефана чел Маре".

Следующая монета открывает новую коллекцию, выпускаемую Нацбанком, - "Красная книга Республики Молдова". На аверсе вычеканен подснежник - растение, охраняемое государством. Монета номиналом в 50 леев и тиражом в 350 экземпляров изготовлена из чистого серебра.

Следующие монеты придутся по вкусу не только нумизматам, но и ребятам, поскольку они входят в серию "Сказки детства". Первые две посвящены популярным персонажам молдавского фольклора: "Фэт Фрумос и Иляна Косынзяна" и "Коза с тремя козлятами".

В Нацбанке не скрывают, что новая серия памятных монет ориентирована на детей, чтобы разбудить в них интерес к нумизматике. Более того, через чеканку таких монет в НБМ хотят привить детям любовь к национальным традициям, к фольклору.

Все новые памятные монеты, выпущенные Нацбанком, запечатаны в подарочную упаковку и сопровождаются сертификатом о подлинности на государственном и английском языке.

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