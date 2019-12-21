Снег - не за горами: чем Москва поможет Кишиневу

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Большой город, подобно просторному дому, надо долго и тщательно убирать, особенно в условиях зимы, когда снегопады застают врасплох и автомобилистов, и пешеходов.
В период затяжного "либерального периода" в молдавской столице, когда ставленники одной из партии в мэрии предпочитали заниматься обсуждением геополитических вопросов, а не уборкой улиц - прямым своим делом, в городе царила настоящая зимняя разруха, а снегопады, даже незначительные, становились стихийным бедствием.
Сейчас ситуация улучшается и, постепенно, похоже, снегопады (которых пока не предвидится) не застанут жителей и гостей Кишинева врасплох.
Одним из важных результатов визита генерального примара муниципия в Москву стала договоренность о предоставлении городским службам нескольких десятков единиц снегоуборочной и другой специальной техники. Мэрия Москвы передаст эту технику уже в ближайшее время.
В российской столице Чебану также удалось договориться о предоставлении помощи Кишиневу в вопросах экспертизы инфраструкуры города, ее модернизации.
На субботу намечена встреча президента Молдовы и кишиневского градоначальника с мэром Санкт-Петербурга. Не исключено, что и по результатам этой встречи Кишинев будет в очередном выигрыше.
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