Ящер, убранный с центральной площади Кишинева, нашел себе другое пристанище

Гигантская рептилия, исчезнувшую из центра города после разразившейся шумихи, как оказывается, не пропала, а мигрировала.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Аттракцион в виде огромной ящерицы, который появился на главной площади Кишинева в конце прошлой недели, а потом быстро исчез, теперь появился в другом месте в городе. Очевидцы сфотографировали и выложили в Сеть доказательство миграции рептилии по столице.

Теперь страшная туша дракона, в котором располагается "комната страха" для детей, устроилась на площадке перед зданием кишиневского цирка.

Некоторые пользователи социальных сетей уже едко подметили, что на фоне "постапокалиптической" картины, которое представляет из себя полуразрушенное здание цирка, гигантская ящерица выглядит еще более ужасающе, и вряд ли детям и их родителям захочется испытывать нервы на прочность, приходя сюда.

Иные не без иронии предложили установить огромного дракона посреди "Комсомольского озера", а ко входу добираться на лодках.

Рептилия, как украшение города к зимним праздникам, горожанам пришлась не по вкусу. Дракона у главной новогодней елки страны раскритиковали, также как и ответственных за преображение столицы к Рождеству и Новому году служащих мэрии.

Столичный градоначальник Ион Чебан попросил подчиненных разобраться, как в центре Кишинева появился этот персонаж, и решить вопрос с украшением города.

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