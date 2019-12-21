Когда вокруг все - свои: с кем встретился президент Молдовы в Санкт-Петербурге

В городе на Неве президент Игорь Додон провел встречу с руководителями молдавских общин из 20 регионов Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Граждане Молдовы всегда встречают друг друга тепло, как бы далеко от своей солнечной Родины они ни были. Желание пообщаться со своими соотечественниками, узнать, как дела в Молдове, всегда отличало наших находящихся за рубежом соотечественников.

Глава государства Игорь Додон провел в Санкт-Петербурге встречу с руководителями и представителями молдавской диаспоры из 20 регионов Российской Федерации.

В ходе диалога президент рассказал о содержательных беседах с различными официальными лицами, которые прошли во время его нынешнего визита в Россию.

"Подчеркнул, что совместными усилиями руководства Молдовы и России удалось достичь многих хороших результатов для нашей страны", - написал президент по итогам встречи на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Он перечислил все конкретные результаты этих усилий: выдача Российской Федерацией 16 тысяч "дозволов" для наших транспортников на будущий год, расширение еще на пять позиций списка категорий товаров, экспортируемых на российский рынок без взимания таможенных пошлин, увеличение количество экспортеров фруктов и овощей на российский рынок – со 130 до 350 молдавских компаний

Глава государства проинформировал руководителей диаспоры о начале процесса открытия консульства Республики Молдова в Санкт-Петербурге и подчеркнул крайнюю важность этого решения для тысяч наших соотечественников, которых работают в регионе.

"Диалог с руководством России в интересах наших граждан продолжится, и я приложу усилия для привлечения российских инвестиций в крупные инфраструктурные проекты", - заявил Додон на встрече с молдавскими соотечественниками.

Додон отметил слаженное сотрудничество между парламентом, правительством и администрацией президента, которым совместно удалось принять многие законы социального характера, направленные на улучшение качества жизни граждан Молдовы.

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