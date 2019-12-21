Праздник - совсем близко: в Кишиневе открыли Рождественскую ярмарку - видео

В сквере у Кафедрального собора Рождества Христова в Кишиневе была торжественно открыта ярмарка, на которой каждый желающий может купить приглянувшиеся ему вещи или продукты питания.
КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Примэрия муниципия Кишинев совместно с правительством республики организовали в сквере перед Кафедральным собором в центре Кишиневе Рождественскую ярмарку, которую открыли в субботу вечером. Мероприятие привлекло много кишиневцев и гостей молдавской столицы. В честь открытия ярмарки в городе был дан салют - тысячи огней разверзлись в небе над центром Кишинева.
Продукты питания, интересные вещи, поделки молдавских народных умельцев - все можно найти здесь, никто не уйдет без обновки или вкусного пряника.
Здесь можно приобрести оригинальные подарки своим близким и друзьям, чтобы порадовать и удивить их в новогоднюю ночь, здесь просто приятно прогуливаться вечером, когда разноцветные огни гирлянд позволяют кишиневцам отрешиться от суеты повседневных проблем и почувствовать атмосферу приближающихся праздников.
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