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Рождественская ярмарка, иллюстративное фото.

Праздник - совсем близко: в Кишиневе открыли Рождественскую ярмарку - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191221/28629504/prazdnik-k-nam-prikhodit-v-kishineve-otkryli-rozhdestvenskuyu-yarmarku.html

В сквере у Кафедрального собора Рождества Христова в Кишиневе была торжественно открыта ярмарка, на которой каждый желающий может купить приглянувшиеся ему вещи или продукты питания.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Примэрия муниципия Кишинев совместно с правительством республики организовали в сквере перед Кафедральным собором в центре Кишиневе Рождественскую ярмарку, которую открыли  в субботу вечером. Мероприятие привлекло много кишиневцев и гостей молдавской столицы. В честь открытия ярмарки в городе был дан салют - тысячи огней разверзлись в небе над центром Кишинева. 

Продукты питания, интересные вещи, поделки молдавских народных умельцев - все можно найти здесь, никто не уйдет без обновки или вкусного пряника.
Inaugurarea Târgului de Crăciun 2020
© Sputnik /
Inaugurarea Târgului de Crăciun 2020
Обилие иллюминации, настоящая сказочная атмосфера - столица полностью готова встретить рождественские и новогодние праздники.
Inaugurarea Târgului de Crăciun 2020
© Sputnik /
Inaugurarea Târgului de Crăciun 2020
Здесь можно приобрести оригинальные подарки своим близким и друзьям, чтобы порадовать и удивить их в новогоднюю ночь, здесь просто приятно прогуливаться вечером, когда разноцветные огни гирлянд позволяют кишиневцам отрешиться от суеты повседневных проблем и почувствовать атмосферу приближающихся праздников. 

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Теги:
открытие, Кишинев, ярмарка


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