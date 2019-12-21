Будет ли у Молдовы второй большой аэропорт - Кику посетил Маркулешты

Глава кабинета министров, который ранее заявлял, что у республики должно быть несколько современных воздушных гаваней, сегодня проинспектировал объект в Маркулештах.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику сегодня отправился с проверкой в аэропорты Бельц и Маркулешт совместно с министром экономики и инфраструктуры Анатолием Усатым, министром обороны Виктором Гайчуком, главой Агентства публичной собственности Михаем Русу, начальником Органа гражданской авиации Еудженом Коштеем.

Главу молдавского кабмина интересовало, какие инвестиции необходимы, чтобы на севере республики появился современный международный аэропорт.

Директор аэропорта в Маркулештах Николай Кликич показал премьеру взлетно-посадочную полосу, длина которой составляет 2 тысячи 520 метров, техническое оборудование, склады, таможенный терминал, а также воздушные суда, которые находятся на балансе предприятия.

Кликич заявил, что аэропорт Маркулешт, даже без реконструкции, - функционален и может принимать воздушный суда различной грузоподъемности.

"Молдова нуждается еще, как минимум, в одном аэропорте. Сейчас мы обсуждаем возможность отправки отсюда (из Маркулешт - ред.) рейсов-лоукост. Думаю, что необходимо плотное сотрудничество между администрацией аэропорта Маркулешт и Органом гражданской авиации, чтобы провести необходимые расчеты. Основная цель, чтобы уже к маю 2020 года отсюда вылетали чартерные рейсы", - заявил Кику.

В субботу премьер Молдовы также побывал в аэропорту Бельц, где на данный момент работают 53 сотрудника. Аэропорт северной столицы Молдовы располагает взлетно-посадочной полосой в 2 тысячи 240 метров, необходимым (правда устаревшим) техническим оборудованием. Основной вопрос, который необходимо решить, по словам директора предприятия Виорела Катанэ, - пеодготовка кадров. Стоимость обучения пилота за рубежом составляет около 70 тысяч евро. Поэтому, по мнению Катанэ, выгодно было бы наладить процесс обучения здесь, в Молдове.

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