Ружейная пальба в заповеднике "Pădurea Domnească": детали из первоисточников

Будет вестись отстрел непрошенных гостей, которых два десятилетия назад вообще на территории Молдовы не было.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Правительство приняло постановление, разрешающее отстрел 29 шакалов в заповеднике "Pădurea Domnească", известном всем "царской охотой" с трагическими последствиями ровно 7 лет назад.

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить, откуда в нашей стране появились эти хищники, и почему необходимо устраивать их отстрел?

Ответ на этот вопрос дал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

"Появление шакалов в Молдове вызвано изменением климата, глобальным потеплением. Эти животные давно водились в дельте Дуная, сейчас они начали мигрировать вверх по течению Прута и Днестра на север. Правильно их называть камышовыми волками. Это инвазивный вид, который ранее не был характерен для нашего региона", - заявил эколог.

Проблема появления такого нехарактерного вида в Молдове обусловлена тем, что шакалы постепенно вытеснят из молдавских заповедников те виды животных, которые традиционно обитают в лесах республики.

"Это - "гости" не очень желанные в лесах нашей страны. Шакалы являются переносчиками ряда инфекций, они могут полностью занять среду, где обитают лисы, зайцы, другие виды млекопитающих. Для шакалов эти виды служат пищей", - рассказал эколог.

По его словам, не стоит опасаться, что на территорию страны массово начнут проникать другие инвазивные виды животных, к примеру, медведи из Румынии. Этого не произойдет, в первую очередь, потому, что для таких больших видов, как медведи, нужен больший ареал обитания, обширные леса, которыми Молдова не располагает.

Заповедник печально известен тем, что в декабре 2012 года в ходе охоты в "Pădurea Domnească", на территории Глодянского района, был застрелен бизнесмен. Виновным суд Фалешт назвал в феврале 2015 года бывшего судью Георгия Крецу. Его приговорили к двум годам тюрьмы условно, а также обязали выплатить денежную компенсацию семье убитого. В этой же охоте участвовал занимавший на тот момент пост генерального прокурора Валерий Зубко.

Откуда в Молдове появились шакалы

В конце XX — начале XXI веков шакал проник на Украину через территорию Гагаузии. Впервые труп погибшего от столкновения с автомобилем шакала 13 марта 1998 года на трассе Одесса — Рени около села Паланка обнаружил и идентифицировал сотрудник кафедры зоологии Одесского национального университета Николай Роженко.

При этом целый ряд последующих находок подтолкнул ученых к мысли о том что шакалы освоили Буджак уже давно. Так в 1998 году в Одесской области были убита беременная самка с шестью эмбрионами, а также найден выводок из четверых щенков.

28 февраля 1999 года в дельте реки Днестр местным охотникам удалось добыть старую самку возрастом не менее 10 лет. Из-за попадания в капкан на правой передней конечности у нее был лишь один палец, что однако не сказалось на ее способности найти пропитание.

© Sputnik / Олег Ласточкин Шакал

В Приднестровье появление первых двух шакалов официально зарегистрировано зоологами в 2014 году.

В Румынии начала XXI века шакал активно мигрирует вверх по течениям рек Сирет и Прут, затем попадая в малонаселенные местности Молдовы.

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