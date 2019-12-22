Некоторые пенсионеры в Молдове будут получать больше - подробности

Социальные пособия для наших сограждан, вышедших на заслуженный отдых, но не имеющих необходимого страхового стажа, могут быть увеличены.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. На последнем заседании парламента Молдовы фракция Партии социалистов вышла с законодательной инициативой, которая предусматривает увеличение вдвое социального пособия для пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых и не имеющих страхового стажа, превышающего 15 лет.

Документ также предусмотрено увеличение на 50 процентов ежемесячных выплат людям с ограниченными возможностями.

Соответствующий законопроект был проголосован сразу в двух чтениях.

Таким образом, размер соцпособий увеличат для 8 910 пожилых людей и около 12 178 человек с ограниченными возможностями.

Средства, необходимые для покрытия расходов предусмотрены в проекте закона о государственном бюджете на 2020 год.

На данный момент те пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых не имея официального стажа в 15 лет, получают социальную помощь в размере 215 леев в месяц (чуть более 11 евро). Социальное пособие для инвалидов первой группы составляет 323,8 лея (менее 17 евро). Для инвалидов второй группы эта сумма и того меньше - 302,21 лея (менее 16 евро).

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