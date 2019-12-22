В воскресенье в Кишиневе перекроют улицу: какова причина

На выходных в молдавской столице автомобилисты вновь испытают трудности, на этот раз временно будет ограничен проезд по главной магистрали города.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Часть бульвара Штефана чел Маре на участке между улицами Бэнулеску-Бодони и Измаильской станет недоступной для транспорта в воскресенье, с 12:00 до 12:30. Об этом предупредили в пресс-службе примэрии Кишинева.

Как сообщили там, это связано с проведением рождественского марафона.

Участники этого события, по данным мэрии, стартуют с центральной площади Кишинева, затем побегут по бульвару Штефана чел Маре до перекрестка с улицей Измаильской. Там спортсмены направятся обратно и вернутся на площадь, где и финишируют.

Марафон проводится в преддверии новогодних праздников и продвигает здоровый образ жизни.

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Для участия в забеге нужно будет заплатить небольшую сумму. А деньги, собранные на регистрацию, затем отправят на благотворительность.

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