Не пахнет, но затягивает и убивает: в Приднестровье начали борьбу со снюсом

Правоохранители просят всех, кто обладает информацией о распространении жевательных никотиновых смесей, которые на самом деле являются наркотиком, обращаться по известному телефону.

ТИРАСПОЛЬ, 22 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления уголовного розыска МВД Приднестровья пресекло деятельность интернет-магазина, торгующего на территории региона так называемым снюсом. В России уже зафиксированы случаи смерти детей от него. Ведомство обращается ко всем, кто обладает информацией о распространении этих жевательных никотиновых смесей, сообщать по телефону 102.

"Жевательные никотиновые смеси (снюсы) рекламируют как альтернативу курению. Однако при употреблении такого "чудодейственного" препарата в организм поступает в разы больше никотина", - объясняют в ведомстве.

Новички испытают симптомы отравления: головокружение и тошноту. Когда же этот эффект сглаживается, люди приобретают острую, по сравнению с курением обычных сигарет, никотиновую зависимость.

Особое внимание – родителям школьников: неокрепший детский организм привыкает к этому зелью намного быстрее. Кроме того, непросто определить, что ребенок "под кайфом" от препарата: от него нет запаха, его легче скрыть от родителей.

"В интернете очень много групп, где можно купить снюс. Опасные смеси в своих роликах рекламируют молодежные кумиры: хайперы, некоторые музыканты", - рассказывают в МВД.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от жевательных никотиновых смесей высок риск болезней ротовой полости: разрушение зубов, пародонтоз, болезни десен.

В ноябре 2019 года в России было зафиксировано сразу несколько случаев отравлений школьников. В конце ноября в Новосибирске стало известно о смерти семиклассника, который умер от отравления никотином. В Алтайском крае у ученика восьмого класса во время занятий остановилось дыхание, его отвезли в реанимацию. Школьник признался, что до этого употреблял снюс.

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