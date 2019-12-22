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Сотрудник правоохранительных органов производит арест

Работники троллейбусного парка задержали грабителей, за смелость их отметили

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191222/28629409/rabotniki-trolleybusnogo-parka-zaderzhali-grabiteley-za-smelost-ikh-otmetili.html

Двое преступников, пойманных благодаря мужеству транспортников, сейчас отбывают справедливое наказание.

ТИРАСПОЛЬ, 22 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Бендерские правоохранители вручили благодарственные письма трем сотрудникам троллейбусного управления. Их поощрили за бдительность и смекалку при задержании злоумышленников.

"Они проявили мужество и, самое главное, неравнодушие к людской беде. Это можно назвать героизмом. Не побоялись противостоять преступникам и помочь человеку в трудную минуту. Мы не могли не отметить такой поступок", – сказал начальник УВД города Бендеры Дмитрий Каргаполов.

Нож. Архивное фото
© Fotolia / gebphotography
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Преступление произошло еще в начале года. Девятого января во втором часу дня на троллейбусной остановке в центре города двое мужчин избивали и пытались ограбить прохожего. Крики и шум услышали работники предприятия. Контролер, кондуктор и водитель троллейбуса задержали агрессора, размахивавшего кастетом. Помогли потерпевшему. Вызвали скорую и сотрудников правоохранительных органов, которые успели задержать и второго преступника, попытавшегося скрыться бегством.

"Ваше участие способствовало полному и объективному расследованию преступления, и виновные лица были привлечены к ответственности", – такие слова звучат в благодарственном письме.

Сами герои - Домника Урсу, Наталья Басовская и Виталий Иосип, говорят, что просто не могли пройти мимо.

"Я услышала на остановке шум, пошла на звуки, увидела: человек лежит на земле, а двое – над ним. Они украли у мужчины деньги и мобильный. Я не растерялась. Подошла и схватила одного за рукав. Позвала коллегу. Он помог мне. А дальше за дело взялись правоохранители. Милиция приехала быстро", – вспомнила события Домника Урсу.

В настоящее время в деле о грабеже, совершенном двумя злоумышленниками, поставлена точка. Похищенные телефон и деньги возвращены потерпевшему. Преступники осуждены.

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Теги:
троллейбусный парк, преступники, грабить, грабители, Приднестровье


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