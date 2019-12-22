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Елка

Воскресенье в Чадыр-Лунге обещает быть красочным и азартным

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191222/28631822/voskresene-v-chadyr-lunge-obeschaet-byt-krasochnym-i-azartnym.html

Жителям районного центра сегодняшний день наверняка запомнится, многие вернутся домой не только с праздничным настроением, но и в выигрыше материальном.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Совмещать азарт с весельем - двойное удовольствие. На открытии новогодней елки в муниципии Чадыр-Лунга в воскресенье, 22 декабря, будет проведена беспроигрышная лотерея и концерт.

Главный приз лотереи – телевизор.

Кроме того, для всех желающих окунуться в новогоднюю атмосферу будет организована ярмарка, праздничный концерт и салют.

Церемония открытие елки состоится на центральной площади Чадыр-Лунги, сообщает новостной портал gagauzinfo.md. Организаторы праздника – примэрия и местный совет муниципия.

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