Воскресенье в Чадыр-Лунге обещает быть красочным и азартным

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Совмещать азарт с весельем - двойное удовольствие. На открытии новогодней елки в муниципии Чадыр-Лунга в воскресенье, 22 декабря, будет проведена беспроигрышная лотерея и концерт.
Главный приз лотереи – телевизор.
Кроме того, для всех желающих окунуться в новогоднюю атмосферу будет организована ярмарка, праздничный концерт и салют.
Церемония открытие елки состоится на центральной площади Чадыр-Лунги, сообщает новостной портал gagauzinfo.md. Организаторы праздника – примэрия и местный совет муниципия.
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