Страна должников: внешние займы в перерасчете на каждого гражданина РМ

Сумма задолженности нашей республики перед внешними кредиторами довольно велика, а отдавать деньги придется долго, на каждом гражданине Молдовы висит бремя долговой ответственности, в заемщиках - все,и самые маленькие, и убеленные сединами.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Порядка 17 тысяч леев приходится на каждого гражданина нашей республики от общей суммы займов Молдовы, которые рано или поздно придется возвращать с процентами. В перечислении, к примеру, на доллары США эта сумма составляет 965 "зеленых" на душу населения.

По данным Министерства финансов республики, государственный внешний долг страны постоянно растет, соответственно, повышается и сумма перарсчета на каждого жителя республики.

Всего за три года сумма внешних заимствований в расчете на каждого гражданина страны выросла, в среднем, на 22 процента. В 2016 году цифра была гораздо меньшей - немногим более 12 тысяч леев.

Самый большой внешний долг в Европе - у Греции, за которой расположились Италия, Португалия, Бельгия, Испания и Франция.

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