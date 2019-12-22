Когда из аэропорта в Маркулештах начнут отправляться рейсы - ответ премьера

Глава кабинета министров Молдовы вне ясность в вопрос возобновления международного авиационного сообщения из воздушной гавани, расположенной на севере республики.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику в воскресенье внес ясность в вопрос о том, когда из Международного аэропорта в Маркулештах будут вылетать чартерные и обычные, пассажирские авиарейсы.

Кику сообщил о принятом решении - до наступления сезона отпусков модернизировать инфраструктуру маркулештского аэропорта.

"Первые чартерные рейсы могли бы начать вылетать из этого аэропорта уже в начале сезона отпусков. Параллельно ведутся переговоры с авиакомпаниями, чтобы открыть пассажирские рейсы из этого аэропорта", - написал на свеой персональной страничке в социальной сети Facebook молдавский премьер.

В то же время, глава кабмина уточнил, что модернизация аэропорта в Бельцах - более долгосрочный проект, требующий инвестиций и проведения оценки целесообразности открытия международных авиарейсов из этой логистической точки.

В субботу Кику побывал с проверкой в аэропорты Бельц и Маркулешт совместно с министром экономики и инфраструктуры Анатолием Усатым, министром обороны Виктором Гайчуком, главой Агентства публичной собственности Михаем Русу, начальником Органа гражданской авиации Еудженом Коштеем.

Главу молдавского кабмина интересовало, какие инвестиции необходимы, чтобы на севере республики появился современный международный аэропорт.

Директор аэропорта в Маркулештах Николай Кликич показал премьеру взлетно-посадочную полосу, длина которой составляет 2 тысячи 520 метров, техническое оборудование, склады, таможенный терминал, а также воздушные суда, которые находятся на балансе предприятия.

Кликич заявил, что аэропорт Маркулешт, даже без реконструкции, - функционален и может принимать воздушный суда различной грузоподъемности.

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