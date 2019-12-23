В Приднестровье отменили решение о сокращении штата коммунальщиков

К этому вопросу намерены вернуться позже, когда будут взвешены все аргументы за и против такого решения.

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье приостановили процедуру сокращения штата работников водоканала и электросетей.

"Вопрос об изменении штатного расписания и сокращении численности работников предприятий "Водоснабжение и водоотведение" и "Единые распределительные электрические сети" поднимался во время совещаний и встреч Вадима Красносельского с общественностью городов и районов региона не раз", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

В ходе консультаций звучали как доводы в поддержку идеи централизации, так и аргументы против. В итоге сложилось мнение, что предпринимать практические шаги в этом направлении можно лишь после того, как все заинтересованные стороны придут к единому мнению. Однако общей позиции не выработано.

В связи с этим было принято решение - остановить процедуру сокращения численности работников этих организаций.

К рассмотрению этого вопроса намерены вернутся после предоставления информации, которая обоснует экономически и социально необходимость принятия данного шага.

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