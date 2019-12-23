В Приднестровье отменили решение о сокращении штата коммунальщиков

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье приостановили процедуру сокращения штата работников водоканала и электросетей.
"Вопрос об изменении штатного расписания и сокращении численности работников предприятий "Водоснабжение и водоотведение" и "Единые распределительные электрические сети" поднимался во время совещаний и встреч Вадима Красносельского с общественностью городов и районов региона не раз", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.
В связи с этим было принято решение - остановить процедуру сокращения численности работников этих организаций.
К рассмотрению этого вопроса намерены вернутся после предоставления информации, которая обоснует экономически и социально необходимость принятия данного шага.
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