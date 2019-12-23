"Замечательные соседи" - в одном из домов Кишинева творится настоящий ад

Когда соседи решаются напакостить тем, кто живет за стенкой, существование в едином дворовом пространстве с ними становится невыносимым, примерно такая ситуация сложилась в одном из кварталов по улице А. Матеевича в столице.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik, Андрей Петрик. Когда утром просыпаешься с разрубленным топором окном, находишь вывешенное на сушку во дворе белье обильно облитым масляной краской, стену дома, измазанной грязью, а у порога груды мусора, хочешь не хочешь, а начнешь сильно нервничать и злиться.

Примерно такая ситуация сложилась во дворе многоквартирного одноэтажного дома, расположенного по адресу Матеевича, 40. Там, по словам других домочадцев, одна из многодетных семей ромов не дает нормально жить всем, кто населяет это строение. © Sputnik / Владимир Астапкович В сельских домах Молдовы спасатели массово устанавливают датчики дыма

Сотрудники полиции практически ежедневно выезжают на вызовы по этому адресу, получая звонки от возмущенных жильцов. За последние шесть месяцев число поданных в полицию жалоб перевалило за сотню. Однако единственное, что могут сделать сотрудники органов правопорядка по отношению к хулиганам, которых в одной квартире живет около двух десятков, - выписать штраф и на словах призвать к спокойствию, что не помогает вообще.

Все, кто возмущен поведением соседей-хулиганов, говорят, что они действуют так специально, чтобы выжить остальных из дома, а потом занять освободившиеся помещения.

Более того, те, кто прибегает в откровенно хулиганским действиям, нарушая общественный порядок, судя по всему, имеют крепкие нервы. Они включают громкую музыку в поздние вечерние часы и ночью таким образом, чтобы какофония более напоминала настоящий ад. Здесь одновременно могут звучать и военные марши, и народная музыка и даже похоронная.

Выстоять психически в таких условиях, по свидетельствам тех, кто страдает от этих выходок, практически невозможно, но остальные жильцы еще держатся.

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