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Паспорт РФ

Прием заявок на гражданство России в Приднестровье возобновится

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Консульский пункт Российской Федерации в Тирасполе снова предоставит возможность подачи заявлений на получение российского гражданства.

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Консульский пункт Российской Федерации в Тирасполе возобновит прием заявлений на получение российского гражданства уже на днях. Об этом рассказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский в общении с журналистами.

Прием заявлений на гражданство за 2019 год временно был приостановлен из-за того, что был исчерпан лимит того количества, которое могли обработать сотрудники консульства за определенный период.

"Я был против того, чтобы приостановили прием. Не хватает личного состава, расширяйте его. Люди имеют право на получение российского гражданства", - подчеркнул он.

Паспорт РФ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Красносельский рассказал, что к нему на прием обращаются приднестровцы разного возраста. Недавно пришли пожилые люди 80 лет. Они говорили о том, что понимают, их время на исходе, но они хотели бы получить российское гражданства не для пенсии, а ради исторической справедливости.

"На встречах в Госдуме, в Совете Федерации, в правительстве России всегда говорю о возможности, чтобы наши граждане, которые считают себя соотечественниками, могли бы получить российский документ, не отказываясь от своего. В Москве понимают и готовы идти на встречу, но конечного результата пока нет", - резюмирует он.

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Теги:
получение гражданства, Приднестровье, гражданство России, гражданство РФ


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