В Приднестровье создали все условия для развития молдавских школ

Приднестровский лидер рассказал о том, как функционируют в приднестровском регионе школы с молдавским языком обучения на основе латинской графики.

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что в приднестровских школах, где обучение происходит на молдавском языке с латинской графикой, созданы все необходимые условия для их функционирования и развития. Об этом он сказал на пресс-конференции, на которой подвел итоги 2019 года.

"Мы создали все условия для развития этих школ, свели к нулю арендную плату на эксплуатацию помещений этих учебных заведений. Мы обеспечиваем свободное передвижение учителей и учащихся этих школ", - подчеркнул он.

Как рассказал Красносельский, в Приднестровье обучаются также ребята с правого берега Днестра.

"Из-за закрытия русских школ на правом берегу Днестра мы также вынуждены возить автобусами тех детей, которые говорят на русском языке, к нам на обучение, в школах на территории Приднестровья", - сказал он.

В Приднестровье, по словам его лидера, функционирует 35 детских садов и 32 школы, где обучение проходит на молдавском языке, смешанных и прямых, а также много коллективов народного творчества, выступающих на молдавском языке.

"Мы культивируем молдавский язык. Благодаря Приднестровью молдававне сохраняют самоидентичность. Мы интернациональны. Мы уважаем все национальности и языки", - пояснил Красносельский.

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