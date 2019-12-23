Граждане Молдовы должны это знать - к каким последствиям приводит кариес

Многие граждане республики стараются следить за здоровьем зубов, другие не могут этого сделать из-за отсутствия необходимых средств, а, зачастую, и времени - за такое халатное отношение к здоровью можно серьезно поплатиться.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Если брать во внимание цены на лечение зубов или протезирование металлокерамическими коронками, в Молдове - они из самых низких в Европе, что и породило такое понятие, как стоматологический туризм.

Для иностранцев молдавские цены весьма доступны. На данный момент процент туристов, приезжающих с целью медицинского обследования или лечения зубов не так велик, и составляет всего 5-8% от общего числа туристов, однако, эксперты уверены, что этот показатель будет расти.

В то же время жители нашей страны по-разному относятся к здоровью полости рта. Для одних цены на лечение и протезирование коронками или установку имплантов доступны, для других это - роскошь, поскольку ежемесячные заработки позволяют им покрыть лишь затраты на самое необходимое. Такое, вынужденное отношение к здоровью полости рта, может привести к непоправимым последствиям. © Sputnik / За одно место на факультете стоматологии соревнуются 60 человек

Дело в том, что бактерии ротовой полости выделяют молекулы, которые ускоряют рост опухолей толстой и прямой кишки. Бактерии, находящиеся в ротовой полости при больных зубах, способствуют росту вероятности образования и скорости роста опухолей кишечника.

Исследование доказывает, что у некоторых пациентов с онкозаболеванием толстой или тонкой кишки болезнь прогрессирует намного быстрее. Причем почти, у каждого такого больного замечена плохая гигиена ротовой полости.

Большое значение в этом вопросе имеет то, насколько сильно зубы поражены кариозной болезнью. Заболевание кариесом вызывает инфекция. Можно предположить, что эта же инфекция может влиять на различные виды заболеваний, в том числе и на онкопатологии.

Опираясь на новые результаты исследований ученых, можно предположить, что избыток таких инфекций может спровоцировать или ускорить рост опухолей.

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